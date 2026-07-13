Новичок «Краснодара» оценил потерю Сперцяна

Защитник «Краснодара» Илья Вахания высказался о переход хавбека команды Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».
– Из команды ушeл Эдуард Сперцян, это болезненный уход?
– Когда уходит капитан, лучший ассистент и один из лучших футболистов лиги – это в любом случае потеря, но надеюсь, что есть внутренние ресурсы – и вот подписание было недавно. Надеюсь, что заменим его безболезненно.
– От Магомеда Оздоева какие у тебя впечатления?
– Сильный футболист, которого мы все знаем, который уже давно доказал, что он в полном порядке.
- Сообщалось, что сумма трансфера Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара» составила 25 миллионов евро.
- 26‑летний полузащитник сыграл в 42 матчах за «быков» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
- 25-летний Вахания перешел в «Краснодар» из «Ростова» по окончании сезона-2025/26.
- 33-летний Оздоев вернулся в РПЛ после четырех лет выступлений за границей. Он провел 3 сезона в ПАОКе, а до этого 1 сезон – в «Фатих Карагумрук».
Источник: «Чемпионат»