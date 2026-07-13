Новичок «Краснодара» оценил потерю Сперцяна

Защитник «Краснодара» Илья Вахания высказался о переход хавбека команды Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

– Из команды ушeл Эдуард Сперцян, это болезненный уход?

– Когда уходит капитан, лучший ассистент и один из лучших футболистов лиги – это в любом случае потеря, но надеюсь, что есть внутренние ресурсы – и вот подписание было недавно. Надеюсь, что заменим его безболезненно.

– От Магомеда Оздоева какие у тебя впечатления?

– Сильный футболист, которого мы все знаем, который уже давно доказал, что он в полном порядке.