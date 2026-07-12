Раскрыта страна, куда летом может переехать Головин

У полузащитника «Монако» Александра Головина есть варианты в Азии.

«Наиболее серьeзный интерес проявляют команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить 30-летнему полузащитнику солидный контракт и игру с мировыми звездами», – написал источник.