Раскрыта страна, куда летом может переехать Головин

У полузащитника «Монако» Александра Головина есть варианты в Азии.
«Наиболее серьeзный интерес проявляют команды из Саудовской Аравии, которые готовы предложить 30-летнему полузащитнику солидный контракт и игру с мировыми звездами», – написал источник.
- Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
- 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- «Монако» купил Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»