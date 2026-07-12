Месси – арбитру: «Говори со мной уважительнее»

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, потребовал от арбитра уважительного обращения во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Швейцарии.

Инцидент произошел перед штрафным ударом в исполнении швейцарцев. Месси находился в стенке, когда португальский судья Жоау Педру Пиньейру велел ему отойти на положенное расстояние. Тон и жесты арбитра не понравились нападающему, и он отреагировал незамедлительно.

«Говори со мной уважительнее. Не проявляй неуважения. Говори со мной нормально, я же разговариваю с тобой нормально», – сказал Месси, обращаясь к Пиньейру.

После исполнения штрафного Месси вновь подошел к арбитру и повторил требование. На протяжении всего эпизода капитан аргентинцев сохранял внешнее спокойствие – держал руки за спиной и не допускал резких движений. Дисциплинарных санкций к игроку применено не было, однако момент мгновенно стал одним из самых обсуждаемых в матче.

Жоау Педру Пиньейру – 38-летний португальский рефери, который считается одним из самых перспективных судей Европы.

В высшем дивизионе Португалии он дебютировал в 2015 году, а уже через год получил международную категорию ФИФА. Пиньейру работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также судил Суперкубок УЕФА-2025.

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Англией.

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