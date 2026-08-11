Два клуба обратились в ЭСК РФС

Экспертно‑судейская комиссия РФС получила два обращения по итогам первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27.

Анализ спорных моментов запросили ЦСКА и «Динамо Мх».

ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

«Динамо Мх» проиграло «Крыльям Советов» – 1:2.

«Армейцы обратились в ЭСК по эпизоду на 65‑й минуте, по их мнению главный судья Андрей Прокопов не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

«Динамо Мх» считает, что арбитр Сергей Чебан должен был назначить два одиннадцатиметровых в ворота самарцев – на 55‑й и 73‑й минутах», – сообщили в пресс‑службе РФС.