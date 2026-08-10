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  • Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу

Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу

10 августа, 11:38
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«Интер Майами» дома проиграл «Монтеррею» со счетом 1:2 в матче Кубка лиг МЛС и Мексики.

Нападающий «цапель» Лионель Месси пропустил встречу, поскольку уехал на похороны своего отца Хорхе Месси, скончавшегося в возрасте 68 лет.

Полузащитник «Интер Майами» Родриго Де Пауль открыл счет в матче на 32-й минуте с передачи Каземиро. После гола аргентинец снял игровую футболку – под ней оказалась майка Месси с 10-м номером. Так Родриго решил поддержать близкого друга и капитана сборной Аргентины в тяжелый для него момент.

«Монтеррей» сумел переломить ход встречи и забил победный гол на 90-й минуте.

В другом матче «Чикаго Файр» дома победил «Сантос Лагуна» со счетом 3:1.

Один из голов у американского клуба забил Роберт Левандовски. Поляк отличился во 2-м матче подряд. Всего у 37-летнего форварда 4 гола в 3 встречах за «Чикаго Файр».

Кубок лиг

Интер Майами – Монтеррей – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Де Пауль, 32; 1:1 – У. Кейперс, 47; 1:2 – Росси, 90.

Чикаго Файр – Сантос Лагуна – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Буллауде, 20; 1:1 – Зинкернагель, 72; 2:1 – Лод, 90; 3:1 – Левандовски, 90+3.

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Мексика. Лига МХ Чикаго Файр Интер Майами Монтеррей Сантос Лагуна Месси Лионель Левандовски Роберт Каземиро Де Пауль Родриго
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nikolaikismailov
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