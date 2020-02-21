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Мексика. Лига МХ
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Сантос Лагуна
€ 12 млн
Сантос Лагуна
Торреон
Мексика. Лига МХ
Стадион:
Эстадио Корона
Сайт:
http://www.clubsantoslaguna.com.mx
Тренер:
Игнасио Амбрис
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Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
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2020.02.21 12:06
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Форвард «Манчестер Сити» Морено перешел в мексиканский клуб
2019.01.26 10:42
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2015.10.09 13:32
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14:54
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