Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер был удален в своем втором матче за «Монтеррей».

Краневиттер получил прямую красную карточку на 63-й минуте ответной игры с «Сантос Лагуна» в Кубке Мексики. «Монтеррей» в меньшинстве смог отстоять победу со счетом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.