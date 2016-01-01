Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали

    Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер был удален в своем втором матче за «Монтеррей».

    Краневиттер получил прямую красную карточку на 63-й минуте ответной игры с «Сантос Лагуна» в Кубке Мексики. «Монтеррей» в меньшинстве смог отстоять победу со счетом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.

    • Аргентинец впервые вышел на поле в стартовом составе в первом четвертьфинальном матче кубка с «Сантос Лагуна» (0:0), но получил травму. Игрок был заменен на 33-й минуте встречи.
    • Краневиттер перешел в «Монтеррей» из «Зенита» этой зимой.
    • В составе петербуржцев он провел 29 матчей, но не сумел отметиться голом.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:06
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74678
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru