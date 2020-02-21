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  • Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали

Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали

21 февраля 2020, 12:06
5

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер был удален в своем втором матче за «Монтеррей».

Краневиттер получил прямую красную карточку на 63-й минуте ответной игры с «Сантос Лагуна» в Кубке Мексики. «Монтеррей» в меньшинстве смог отстоять победу со счетом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.

  • Аргентинец впервые вышел на поле в стартовом составе в первом четвертьфинальном матче кубка с «Сантос Лагуна» (0:0), но получил травму. Игрок был заменен на 33-й минуте встречи.
  • Краневиттер перешел в «Монтеррей» из «Зенита» этой зимой.
  • В составе петербуржцев он провел 29 матчей, но не сумел отметиться голом.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Монтеррей Сантос Лагуна Зенит Краневиттер Матиас
Комментарии (5)
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серега кашин
1582277215
удачно влился в новую команду
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СвинкаСправедливости
1582279426
Гы-гы-гы, после Зенита только в чемпионат Мексики!
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paracetamol
1582296855
Ну и чё такого?
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Hektor 84
1582327694
Легенда бзенита
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