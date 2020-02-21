Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер был удален в своем втором матче за «Монтеррей».
Краневиттер получил прямую красную карточку на 63-й минуте ответной игры с «Сантос Лагуна» в Кубке Мексики. «Монтеррей» в меньшинстве смог отстоять победу со счетом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.
- Аргентинец впервые вышел на поле в стартовом составе в первом четвертьфинальном матче кубка с «Сантос Лагуна» (0:0), но получил травму. Игрок был заменен на 33-й минуте встречи.
- Краневиттер перешел в «Монтеррей» из «Зенита» этой зимой.
- В составе петербуржцев он провел 29 матчей, но не сумел отметиться голом.
Источник: Бомбардир.ру