- 29 декабря 2022
- 19:43 Фото «Эспаньол» купил Монтеса. Осенью сорвался его переход в «Динамо»
- 13 декабря 2022
- 15:30 Фото «Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита» 1
- 6 сентября 2022
- 14:59 Агент Монтеса сомневается, что «Динамо» купит мексиканца
- 1 сентября 2022
- 14:58 Агент Монтеса назвал главное препятствие для перехода защитника в «Динамо»
- 24 августа 2022
- 14:50 Агент Монтеса рассказал о проблемах с трансфером защитника в «Динамо»
- 18 августа 2022
- 08:57 Агент Монтеса объяснил, почему переход мексиканца в «Динамо» затягивается 1
- 8 августа 2022
- 18:24 Агент Монтеса прокомментировал информацию о срыве переговоров между «Динамо» и «Мотерреем» 1
- 4 августа 2022
- 21:56 Агент Монтеса отреагировал на новость, что «Динамо» не может договориться о покупке мексиканца
- 20:46 «Динамо» не может договориться о трансфере Монтеса
- 3 августа 2022
- 18:52 Стало известно, при каких условиях «Динамо» заплатит 10 миллионов за Монтеса 1
- 18:31 Агент Монтеса рассказал, когда мексиканец перейдет в «Динамо»
- 1 августа 2022
- 18:30 Президент «Монтеррея» прокомментировал интерес «Динамо» к защитнику Монтесу
- 16:58 Агент Монтеса прокомментировал переход защитника сборной Мексики в «Динамо» 2
- 14:43 Стало известно, какую сумму «Динамо» предложило за защитника сборной Мексики Монтеса 2
- 31 июля 2022
- 23:50 «Динамо» ведет переговоры по трансферу защитника сборной Мексики Монтеса
- 26 июня 2021
- 13:19 Агент Монтеса: «Ничего не знаю об интересе ЦСКА» 1
- 11:35 ЦСКА интересуется защитником «Монтеррея» Монтесом 2
- 25 февраля 2020
- 13:53 Ригони: «Следим за успехами Краневиттера в «Монтеррее». Очень рады за него» 1
- 21 февраля 2020
- 12:06 Краневиттер получил красную карточку во втором матче за «Монтеррей». В первой игре его травмировали 5
- 12 февраля 2020
- 10:30 Фото Краневиттер получил травму в дебютном матче за «Монтеррей» 2
- 4 февраля 2020
- 12:57 ESPN: «Монтеррей» отказал «Краснодару» в аренде хавбека сборной Мексики Писарро
- 1 февраля 2020
- 18:23 «Краснодар» хочет арендовать полузащитника сборной Мексики Писарро
- 27 января 2020
- 16:26 Краневиттер перешел в «Монтеррей» на правах свободного агента 9
- 09:29 Фото Официально: Краневиттер перешел из «Зенита» в «Монтеррей» 5
- 24 января 2020
- 15:19 Transfermarkt: «Монтеррей» заплатил «Зениту» за Краневиттера 5,5 миллиона 13
- 14:20 Фото «Зенит» объявил об уходе Краневиттера 13
- 22 января 2020
- 22:10 Видео Краневиттер прилетел в Мексику. Он близок к переходу в «Монтеррей» 5
- 19 января 2020
- 13:50 Главный тренер «Монтеррея»: «Мы рассматриваем возможность приобретения Краневиттера» 3
- 17 января 2020
- 19:50 «Зенит» опроверг трансфер Краневиттера в Мексику. Ранее клуб подтвердил переход 2
- 16 января 2020
- 22:34 Медведев подтвердил уход Краневиттера в «Монтеррей» 4