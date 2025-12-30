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Кубок лиг Северной Америки
Команды
Монтеррей
€ 56 млн
Монтеррей
Монтеррей
Кубок лиг Северной Америки
Стадион:
Эстадио Технолоджико
Сайт:
http://www.rayados.com
Тренер:
Доменек Торрент
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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
12 сентября
2
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Видео
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде
25 июня
4
Спартаковец Угальде может сменить континент
22 июня
5
«Интер Майами» купил конкурента для Месси
31 января
Еще один клуб включился в борьбу за Кассьерру из «Зенита»
15 января
Стало известно, за какую сумму группа инвесторов Рамоса готова выкупить «Севилью»
4 января
39-летний Рамос отклонил предложение клуба из топ-5 лиг Европы
4 января
Серхио Рамос может стать совладельцем бывшего клуба
2 января
У двукратного победителя Лиги Европы парализовало левую часть лица
2025.12.30 17:41
Серхио Рамос встретил огромного ежа в Краснодаре: «Такие бывают!?»
2025.12.22 17:35
1
Мексиканский клуб вернулся к варианту с покупкой игрока «Зенита»
2025.12.21 18:51
«Это был мой последний матч»: 39-летний Серхио Рамос попрощался со своим клубом
2025.12.07 17:31
Серхио Рамос предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
2025.12.01 23:40
Мексиканский клуб потерял интерес к покупке игрока «Зенита»
2025.11.14 20:47
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса
2025.09.26 13:14
1
Марсьяль стал одноклубником Серхио Рамоса в Мексике
2025.09.13 01:00
1
«Зенит» просит у мексиканцев 10-12 миллионов за Кассьерру
2025.08.23 11:27
2
Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025
2025.07.14 09:03
7
Трансляция
«Боруссия Д» – «Монтеррей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2025
2025.07.02 02:50
«Боруссия Д» – «Монтеррей»: прогноз на матч 2 июля с 63% вероятностью захода ставки
2025.07.01 12:42
Прогноз на точный счeт матча «Боруссия Д» – «Монтеррей»: Клубный чемпионат мира, 2 июля 2025
2025.07.01 10:13
Суперкомпьютер определил главных фаворитов клубного ЧМ перед 1/8 финала
2025.06.27 14:14
4
Определились 14 из 16 участников 1/8 финала клубного ЧМ
2025.06.27 00:15
Трансляция
«Урава Рэд Даймондс» – «Монтеррей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025
2025.06.26 02:50
«Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 2.05
2025.06.25 12:12
Прогноз на точный счет матча «Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025
2025.06.25 10:24
Клубный ЧМ. «Интер» одержал волевую победу над японским клубом, забив на 90+2-й минуте
2025.06.22 08:20
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2
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Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
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Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
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