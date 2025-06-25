26 июня на «Роуз Боул» в США состоится заключительный матч группы между «Уравой» и мексиканским «Монтерреем». Для обеих команд результат этого поединка может стать решающим в борьбе за выход в плей-офф, и мотивация будет максимальной.

«Урава Ред Даймондс»

Японский клуб демонстрирует характер, но пока не может претендовать на стабильность. После двух поражений от «Ривер Плейта» (1:3) и «Интера» (1:2), «Урава» лишилась шансов на плей-офф, однако сыграть достойно в последнем туре – вопрос чести. Команда регулярно забивает, но проблемы в обороне очевидны: в пяти последних матчах – 8 пропущенных мячей (в среднем 1.60 за игру). При этом «Урава» уверенно играет на своeм поле, не проигрывая в 9 из 11 последних домашних матчей.

Ключевые факторы:

1.00 гола в среднем за игру;

Пропускает в 3 последних матчах;

Надежная домашняя серия – 9 из 11 без поражений;

Слабость в защите – 1.60 пропущенного мяча за матч.

«Монтеррей»

Мексиканцы пока не проигрывают на турнире – ничьи с «Интером» (1:1) и «Ривером» (0:0). «Монтеррей» грамотно выстроен тактически, делает ставку на контроль мяча и позиционные атаки. За последние 5 матчей команда пропустила лишь 5 мячей (в среднем 1.00) и забивает по 1.40 за игру. Особенно выделяется атакующая стабильность – голы в 15 из 17 последних матчей.

Ключевые факторы:

1.40 гола за игру;

1.00 пропущенного мяча в среднем;

Забивает в 15 из 17 матчей;

Уверенно играет против соперников из разных стилей.

Ключевые факты перед матчем

«Монтеррей» забивает в 15 из 17 матчей.

«Урава» пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

«Монтеррей» пропускает в среднем 1.00, а забивает 1.40.

«Урава» забивает и пропускает в 3 последних матчах подряд.

Японцы уже потеряли шансы на выход из группы.

Анализ и прогноз

На стороне «Монтеррея» – лучшее качество игры и турнирная мотивация. У «Уравы» нет давления, но и нет игровой стабильности, особенно в защите. Мексиканцы подойдут к матчу с чeтким планом на игру и будут стараться контролировать ход встречи с первых минут. Атака «Монтеррея» может воспользоваться слабой обороной «Уравы», и даже несмотря на возможный ответ японцев, преимущество мексиканской команды выглядит очевидным. Их класс и стабильность должны стать определяющим фактором.

Рекомендованные ставки