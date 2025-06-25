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«Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 2.05

25 июня 2025 12:49
Урава Рэд Даймондс - Монтеррей
26 июн. 2025, четверг 04:00 | Клубный чемпионат мира, группа E, 3 тур
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2.05
Победа «Монтеррея»
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26 июня на «Роуз Боул» в США состоится заключительный матч группы между «Уравой» и мексиканским «Монтерреем». Для обеих команд результат этого поединка может стать решающим в борьбе за выход в плей-офф, и мотивация будет максимальной.

«Урава Ред Даймондс»

Японский клуб демонстрирует характер, но пока не может претендовать на стабильность. После двух поражений от «Ривер Плейта» (1:3) и «Интера» (1:2), «Урава» лишилась шансов на плей-офф, однако сыграть достойно в последнем туре – вопрос чести. Команда регулярно забивает, но проблемы в обороне очевидны: в пяти последних матчах – 8 пропущенных мячей (в среднем 1.60 за игру). При этом «Урава» уверенно играет на своeм поле, не проигрывая в 9 из 11 последних домашних матчей.

Ключевые факторы:

  • 1.00 гола в среднем за игру;
  • Пропускает в 3 последних матчах;
  • Надежная домашняя серия – 9 из 11 без поражений;
  • Слабость в защите – 1.60 пропущенного мяча за матч.

«Монтеррей»

Мексиканцы пока не проигрывают на турнире – ничьи с «Интером» (1:1) и «Ривером» (0:0). «Монтеррей» грамотно выстроен тактически, делает ставку на контроль мяча и позиционные атаки. За последние 5 матчей команда пропустила лишь 5 мячей (в среднем 1.00) и забивает по 1.40 за игру. Особенно выделяется атакующая стабильность – голы в 15 из 17 последних матчей.

Ключевые факторы:

  • 1.40 гола за игру;
  • 1.00 пропущенного мяча в среднем;
  • Забивает в 15 из 17 матчей;
  • Уверенно играет против соперников из разных стилей.

Ключевые факты перед матчем

  • «Монтеррей» забивает в 15 из 17 матчей.
  • «Урава» пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • «Монтеррей» пропускает в среднем 1.00, а забивает 1.40.
  • «Урава» забивает и пропускает в 3 последних матчах подряд.
  • Японцы уже потеряли шансы на выход из группы.

Анализ и прогноз

На стороне «Монтеррея» – лучшее качество игры и турнирная мотивация. У «Уравы» нет давления, но и нет игровой стабильности, особенно в защите. Мексиканцы подойдут к матчу с чeтким планом на игру и будут стараться контролировать ход встречи с первых минут. Атака «Монтеррея» может воспользоваться слабой обороной «Уравы», и даже несмотря на возможный ответ японцев, преимущество мексиканской команды выглядит очевидным. Их класс и стабильность должны стать определяющим фактором.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Монтеррея» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Монтеррея больше 1.5 – коэффициент 2.10

2.05
Победа «Монтеррея»
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Автор: Орлов Максим
Клубный чемпионат мира Монтеррей Урава Рэд Даймондс
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