Мексиканский клуб вернулся к варианту с покупкой игрока «Зенита»

«Монтеррей» вновь рассматривает канидатуру нападающего «Зенита» Матео Кассьеры. Мексиканский клуб видит в колумбийце потенциальную замену форварду Херману Бертераме, который может покинуть команду.

Ранее сообщалось, что «Монтеррей» передумал покупать Кассьерру из-за травмы, которую футболист получил в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи».

Теперь, когда 28-летний нападающий восстановился после повреждения, «Монтеррей» вернулся к изучению кандидатуры игрока «Зенита».

Мексиканский клуб может заплатить за трансфер Кассьерры 10-12 миллионов долларов.