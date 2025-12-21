Мексиканский клуб вернулся к варианту с покупкой игрока «Зенита»

«Монтеррей» вновь рассматривает канидатуру нападающего «Зенита» Матео Кассьеры. Мексиканский клуб видит в колумбийце потенциальную замену форварду Херману Бертераме, который может покинуть команду.
Ранее сообщалось, что «Монтеррей» передумал покупать Кассьерру из-за травмы, которую футболист получил в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи».
Теперь, когда 28-летний нападающий восстановился после повреждения, «Монтеррей» вернулся к изучению кандидатуры игрока «Зенита».
Мексиканский клуб может заплатить за трансфер Кассьерры 10-12 миллионов долларов.
- 28-летний колумбиец в этом сезоне сыграл за «Зенит» в 16 матчах, забил 7 голов, отдал 2 передачи.
- 27-летний нападающий «Монтеррея» Бертераме зимой может уйти из клуба – на него претендуют итальянские «Рома», «Болонья» и «Аталанта», а также клубы из Саудовской Аравии и МЛС.
Источник: Legalbet