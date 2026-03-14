Семшов определил фаворита в матче «Зенит» – «Спартак»

14 марта, 01:46
5

Игорь Семшов рассказал о своих ожиданиях от матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Фаворит матча – «Зенит». Петербуржцы хороши в матчах с сильными соперниками. В том числе в дерби двух столиц, как это называется. Также зенитовцам победа нужнее, потому что они прямо сейчас сражаются за золото.

«Спартак» одержал две победы, но в обороне у команды видны проблемы. Думаю, что москвичи сыграют вторым номером. Игра на встречных курсах может плачевно закончиться.

Это, конечно, не значит, что спартаковцы будут без мяча всю игру. У них есть футболисты, способные завершить атаку», – заявил Семшов.

  • «Зенит» примет «Спартак» сегодня в 16:00 по московскому времени.
  • Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.
  • Красно-белые отстают от сине-бело-голубых на 7 очков.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби двух столиц.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семшов Игорь
BoevStas1
BoevStas1
Зенит не будет лучше!!!
Ответить
oyabun
oyabun
Спартак не будет играть от обороны, так как обороны у нас сейчас к сожалению нет.
Ответить
Айболид
Айболид
Писклявого тоже подрядили Зенит под откос пустить .
Ответить
Garrincha58
Garrincha58
Нет фаворита очки нужны и тем и другим пусть будет дружеская результативная ничья на радость зрителям и без травм
Ответить
...уефан
...уефан
...фаворит - Карась...
Ответить
