Семшов определил фаворита в матче «Зенит» – «Спартак»

Игорь Семшов рассказал о своих ожиданиях от матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Фаворит матча – «Зенит». Петербуржцы хороши в матчах с сильными соперниками. В том числе в дерби двух столиц, как это называется. Также зенитовцам победа нужнее, потому что они прямо сейчас сражаются за золото.

«Спартак» одержал две победы, но в обороне у команды видны проблемы. Думаю, что москвичи сыграют вторым номером. Игра на встречных курсах может плачевно закончиться.

Это, конечно, не значит, что спартаковцы будут без мяча всю игру. У них есть футболисты, способные завершить атаку», – заявил Семшов.