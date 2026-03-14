Семшов определил фаворита в матче «Зенит» – «Спартак»

Игорь Семшов рассказал о своих ожиданиях от матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
«Фаворит матча – «Зенит». Петербуржцы хороши в матчах с сильными соперниками. В том числе в дерби двух столиц, как это называется. Также зенитовцам победа нужнее, потому что они прямо сейчас сражаются за золото.
«Спартак» одержал две победы, но в обороне у команды видны проблемы. Думаю, что москвичи сыграют вторым номером. Игра на встречных курсах может плачевно закончиться.
Это, конечно, не значит, что спартаковцы будут без мяча всю игру. У них есть футболисты, способные завершить атаку», – заявил Семшов.
- «Зенит» примет «Спартак» сегодня в 16:00 по московскому времени.
- Перед очной встречей команды занимают 2-е и 6-е место в таблице РПЛ соответственно.
- Красно-белые отстают от сине-бело-голубых на 7 очков.
Источник: «Матч ТВ»