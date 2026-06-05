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  • Мостовой: «Даже хорошо, если трансфер Батракова в «ПСЖ» сорвется»

Мостовой: «Даже хорошо, если трансфер Батракова в «ПСЖ» сорвется»

Сегодня, 12:11
4

Бывший полузащитник «Страсбура» и «Кана» Александра Мостовой высказался о предполагаемом срыве перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Даже хорошо, если трансфер Батракова в «ПСЖ» сорвется. Не стоит расстраиваться и делать из этого трагедию.

Да, сейчас все в восторге из-за того, что Сафонов там закрепился и выигрывает один трофей за другим, но нет никаких гарантий, что у Батракова получится такая же история. Ему там светит только запас.

Во многом то, что Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ» – удачное стечение обстоятельств. Да, Матвей полностью заслужил своей работой место в старте, но вот если бы Доннарумма не захотел так много денег, то его бы продлили, а Матвей бы сидел на лавочке эти два года.

Батракову будет намного сложнее заиграть, потому что конкуренция среди полевых игроков там выше, чем среди вратарей. Центр поля в стартовом составе закрыт на много лет вперед молодыми звездами. Где играть Батракову? На скамейке запасных», – сказал Мостовой.

  • Ранее Le Parisien сообщил, что парижский клуб отказался от планов подписать полузащитника «Локомотива».
  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Локомотив Сафонов Матвей Батраков Алексей Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Александр-Балашов-google
1780651217
Тут с Царём сложно не согласиться.Хотя в таком клубе можно и на скамеечке посидеть, выходя минут на 15 и быть с трофеями,чемпионом,поиграть в ЛЧ к тому же, это получше будет, чем играть за Локо 90 минут и занимать 5,6,7 места.
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ilich55
1780654118
"АлександрА Мостовой"? Ну, школяры епт...понаберут по объявлению гастарбайтеров🧐
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Бумбраш
1780656548
В зинке же сидят,почему в ПСЖ не посидеть?
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Plyash
1780662817
Жаба заела нечёсанного , Батраков может моста по титулам обскакать . И это вполне реально . Медали и титулы получают все -- и основной состав , и запасники . Кто тогда будет такого дурня вспоминать , как мостовой сашка ?
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