Бывший вратарь ЦСКА, «Енисея» и «Сибири» Сергей Чепчугов высказался о желаемом возвращении российских команд в международные турниры.

«Чемпионат мира по футболу 2026 года – это событие вселенского масштаба для народов всех вероисповеданий. Мы все получаем удовольствие и с нетерпением ждем Россию на международный уровень.

Время прекращать военные конфликты [формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ], мы все одна семья на нашей земле», – заявил Чепчугов в интервью Odds.ru.