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Сергей Чепчугов
Сергей Чепчугов
Завершил карьеру
15 июля 1985 (41)
#1 | Вратарь
185 см | 82 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Чепчугов призвал к миру: «Время прекращать конфликты»
26 июня
20
Чепчугов оригинально высказался о перформансе Сафонова в финале Межконтинентального кубка
2025.12.22 18:48
1
Философское обращение Чепчугова к болельщикам
2025.01.12 13:13
Чепчугов назвал главное событие 2024 года
2024.12.24 16:09
Чепчугов сравнил Лещука с Эйнштейном
2024.12.05 18:33
5
Чепчугов: «Семак – магистр футбола, каким был Фергюсон»
2024.06.09 11:52
6
Чепчугов прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»
2024.05.25 10:52
1
Чепчугов – о божьей помощи для Абаскаля: «Значит, Гильермо видел звезды на небе или Вселенную»
2024.03.31 16:34
1
Чепчугов двумя словами охарактеризовал трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА
2024.01.18 12:24
Чепчугов назвал качество, которое помешает Мостовому стать помощником Тихонова в «Енисее»
2024.01.12 10:59
5
Теплое поздравление Чепчугова с Рождеством
2024.01.07 11:12
Чепчугов дал совет Ивлеевой, организовавшей скандальную вечеринку в Москве
2023.12.29 20:32
7
Чепчугов ответил Слуцкому, который рассказал, как в ЦСКА его привязывали к кровати
2023.11.27 15:50
1
Слуцкий рассказал, как экс-игрока ЦСКА привязывали к кровати
2023.11.27 10:45
1
Чепчугов назвал единственного форварда, которого опасался
2023.11.24 20:55
Чепчугов философски отреагировал на неприглашение на матч легенд «Локо» и ЦСКА
2023.11.10 17:32
2
Чепчугов: «Илон Маск, приезжай в гости, выпьем водочки»
2023.09.15 16:23
2
Видео
Чепчугов назвал песню, которая вдохновляла его в трудные моменты
2023.07.15 18:29
«Проявите милосердие и доброту к выбору Медины»: Чепчугов – о переходе Хесуса из ЦСКА в «Спартак»
2023.07.14 20:12
1
Чепчугов назвал вратаря, который может подвинуть Акинфеева с его «королевского трона»
2023.06.29 00:46
2
Чепчугов рассказал, как в пьяном виде разбил стекло машины Набабкина
2023.03.24 22:28
Чепчугов назвал российского вратаря, которого считает выдающимся
2023.03.12 21:47
Чепчугов: «Ребятам из ЦСКА до уровня Головина, как до Луны пешком!»
2023.02.27 14:52
Чепчугов рассказал, как шпионил за бывшей женой после расставания
2023.02.06 08:16
Чепчугов: «Сборная России на ЧМ-2022 могла бы побороться за самые высокие места»
2022.11.17 17:09
1
Чепчугов пригласил Роналду в «Енисей»
2022.11.16 08:21
Чепчугов назвал лучшего вратаря РПЛ в этом сезоне
2022.10.19 15:52
Чепчугов: «Мне приятно наблюдать за РПЛ – лига выглядит достойно»
2022.09.24 11:57
4
«Темным силам светлый человек не понравился». Чепчугов объяснил, зачем съел ложку окурков
2022.09.02 17:38
6
Фото
«Люблю! Обнял». Чепчугов поддержал певца Бибера, у которого паралич лица
2022.06.12 00:18
4
1
2
3
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