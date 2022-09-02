«Темным силам светлый человек не понравился». Чепчугов объяснил, зачем съел ложку окурков

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов ответил на вопросы об истории с поеданием сигаретных окурков.

– У каждого свое миропонимание. Но что вами двигало, когда вы выложили тот самый пост, как вы ели окурки сигарет?

– Да, я действительно съел ложку окурков. Но эта история в прошлом. А что мной двигало? Есть же и темные силы – там тоже свое противостояние.

И так получилось, что темным силам светлый человек не понравился. И они начали атаковать. Ко мне и ведьма приходила!

– Расскажите.

– Это был сон: темнота, темные тучи и ведьма страшненькая рядом. Это было в горах, там было три человека. И мы начали от нее убегать: двое спрятались, а я побежал дальше.

Но она меня настигла и дала по лбу. Потом я проснулся, а шея болела.

– Вы допускаете, что многие читатели вас, мягко говоря, не поймут?

– Конечно. Я отдаю себе отчет.

– Вас это не огорчает?

– Нет. Мы должны понимать, что главное – это любовь, счастье. И еще хочу сказать, что мы должны развиваться не только духовно, но и совершать прорывы в инфраструктуре: строить дороги, развивать социальные объекты.

Пойду ли в политику? Сам документы не буду подавать. Одобряете – хорошо. Но главное – со мной коррупция не пройдет.