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  • «Темным силам светлый человек не понравился». Чепчугов объяснил, зачем съел ложку окурков

«Темным силам светлый человек не понравился». Чепчугов объяснил, зачем съел ложку окурков

2 сентября 2022, 17:38
6

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов ответил на вопросы об истории с поеданием сигаретных окурков.

– У каждого свое миропонимание. Но что вами двигало, когда вы выложили тот самый пост, как вы ели окурки сигарет?

– Да, я действительно съел ложку окурков. Но эта история в прошлом. А что мной двигало? Есть же и темные силы – там тоже свое противостояние.

И так получилось, что темным силам светлый человек не понравился. И они начали атаковать. Ко мне и ведьма приходила!

– Расскажите.

– Это был сон: темнота, темные тучи и ведьма страшненькая рядом. Это было в горах, там было три человека. И мы начали от нее убегать: двое спрятались, а я побежал дальше.

Но она меня настигла и дала по лбу. Потом я проснулся, а шея болела.

– Вы допускаете, что многие читатели вас, мягко говоря, не поймут?

– Конечно. Я отдаю себе отчет.

– Вас это не огорчает?

– Нет. Мы должны понимать, что главное – это любовь, счастье. И еще хочу сказать, что мы должны развиваться не только духовно, но и совершать прорывы в инфраструктуре: строить дороги, развивать социальные объекты.

Пойду ли в политику? Сам документы не буду подавать. Одобряете – хорошо. Но главное – со мной коррупция не пройдет.

  • Чепчугов завершил карьеру в 2018 году.
  • Инцидент с поеданием окурков был в феврале 2021-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чепчугов Сергей
Комментарии (6)
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Hoahin
1662130635
Уехала крыша у Чепчуга, но все только хихикают, а зря, таких под наблюдение надо, сегодня он бычки сожрал, а завтра ведьма прикажет дом поджечь или ребенка заколоть
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jek718875
1662132049
Кто ест окурки,прямая дорога в политику
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Enter2006
1662132576
Провериться в ПНД пока не поздно...
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порт
1662134890
Пока ещё не отпустило.
Ответить
egor tikhonov
1662136525
на фоне препаратов и коки походу башню сорвало...жаль дядю((((
Ответить
ScarlettOgusania
1662188548
В политику не надо, лучше продолжай спасать мир от Армагеддона, в политике своих пожирателей окурков хватает)
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