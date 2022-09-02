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    «Темным силам светлый человек не понравился». Чепчугов объяснил, зачем съел ложку окурков

    Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов ответил на вопросы об истории с поеданием сигаретных окурков.

    – У каждого свое миропонимание. Но что вами двигало, когда вы выложили тот самый пост, как вы ели окурки сигарет?

    – Да, я действительно съел ложку окурков. Но эта история в прошлом. А что мной двигало? Есть же и темные силы – там тоже свое противостояние.

    И так получилось, что темным силам светлый человек не понравился. И они начали атаковать. Ко мне и ведьма приходила!

    – Расскажите.

    – Это был сон: темнота, темные тучи и ведьма страшненькая рядом. Это было в горах, там было три человека. И мы начали от нее убегать: двое спрятались, а я побежал дальше.

    Но она меня настигла и дала по лбу. Потом я проснулся, а шея болела.

    – Вы допускаете, что многие читатели вас, мягко говоря, не поймут?

    – Конечно. Я отдаю себе отчет.

    – Вас это не огорчает?

    – Нет. Мы должны понимать, что главное – это любовь, счастье. И еще хочу сказать, что мы должны развиваться не только духовно, но и совершать прорывы в инфраструктуре: строить дороги, развивать социальные объекты.

    Пойду ли в политику? Сам документы не буду подавать. Одобряете – хорошо. Но главное – со мной коррупция не пройдет.

    • Чепчугов завершил карьеру в 2018 году.
    • Инцидент с поеданием окурков был в феврале 2021-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2022 17:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1321

      ScarlettOgusania 3 сентября 2022, 10:02

      В политику не надо, лучше продолжай спасать мир от Армагеддона, в политике своих пожирателей окурков хватает)

      1
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      Рейтинг: +674

      egor tikhonov 2 сентября 2022, 19:35

      на фоне препаратов и коки походу башню сорвало...жаль дядю((((

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 2 сентября 2022, 19:08

      Пока ещё не отпустило.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 2 сентября 2022, 18:29

      Провериться в ПНД пока не поздно...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 18:20

      Кто ест окурки,прямая дорога в политику

      1
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 2 сентября 2022, 17:57

      Уехала крыша у Чепчуга, но все только хихикают, а зря, таких под наблюдение надо, сегодня он бычки сожрал, а завтра ведьма прикажет дом поджечь или ребенка заколоть

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