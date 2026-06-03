Орлов объяснил, почему Батраков не готов к «ПСЖ»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову пока не стоит переходить в «ПСЖ».

«Батраков – очень хороший и способный футболист. Но в «ПСЖ» ему придется конкурировать с Витиньей. Их можно рядом ставить? С Витиньей, с Невешем?

Валерий Газзаев правильно сказал, что и Батракову, и Матвею Кисляку рано уходить в европейский футбол. Им здесь необходимо нажить мышечную массу, чтобы уметь бороться. Они физически не готовы.

Не надо так рано уезжать, и Арсен Захарян – пример для нас. Да и вообще информация об интересе «ПСЖ» – это, возможно, так агент его раскручивает.

Как Батраков выглядит в силовой борьбе? А как он не догнал Кругового? А ведь Круговой в «ПСЖ» не играет», – сказал Орлов.