Орлов объяснил, почему Батраков не готов к «ПСЖ»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову пока не стоит переходить в «ПСЖ».
«Батраков – очень хороший и способный футболист. Но в «ПСЖ» ему придется конкурировать с Витиньей. Их можно рядом ставить? С Витиньей, с Невешем?
Валерий Газзаев правильно сказал, что и Батракову, и Матвею Кисляку рано уходить в европейский футбол. Им здесь необходимо нажить мышечную массу, чтобы уметь бороться. Они физически не готовы.
Не надо так рано уезжать, и Арсен Захарян – пример для нас. Да и вообще информация об интересе «ПСЖ» – это, возможно, так агент его раскручивает.
Как Батраков выглядит в силовой борьбе? А как он не догнал Кругового? А ведь Круговой в «ПСЖ» не играет», – сказал Орлов.
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Такой футбол»