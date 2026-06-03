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Орлов объяснил, почему Батраков не готов к «ПСЖ»

Вчера, 00:37
7

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову пока не стоит переходить в «ПСЖ».

«Батраков – очень хороший и способный футболист. Но в «ПСЖ» ему придется конкурировать с Витиньей. Их можно рядом ставить? С Витиньей, с Невешем?

Валерий Газзаев правильно сказал, что и Батракову, и Матвею Кисляку рано уходить в европейский футбол. Им здесь необходимо нажить мышечную массу, чтобы уметь бороться. Они физически не готовы.

Не надо так рано уезжать, и Арсен Захарян – пример для нас. Да и вообще информация об интересе «ПСЖ» – это, возможно, так агент его раскручивает.

Как Батраков выглядит в силовой борьбе? А как он не догнал Кругового? А ведь Круговой в «ПСЖ» не играет», – сказал Орлов.

  • 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

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Источник: «Такой футбол»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1780460555
Т.е. бразильцы в 18-20 лет едут дрищами в гейропу и ничего. А нашим мышечной массы не хватает. Кварацхелии значит хватает, а нашим нет. Задолбал Гена со своими умозаключениями.
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BlackMurder34
1780460610
Дед, походу умом давно поехал, Захарян пример, о да, только он с лазарета не выходит если че, а если взять условно того же Аршавина или Жиркова, там было ппц сколько мышечной массы?
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Foxitkuban
1780470290
Если бы Батраков был бы игроком Зенита, то Орлов говорил бы противоположное. Предвзятое мнение.
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Good_win_ФКСМ
1780470375
Маразмантик: Батраков не подходит для ПСЖ, поскольку не зинка его перепродает туда... а нам нужны деньги для отражения в дебете отчетности по прибыли... так то мы еще дюжину мартышек везем, и нельзя показывать такую убыточность ... + не забывайте, что надо еще прятать "распил", "стирку" от трансферов.... В общем, сперва Алексея в бо.мжарню, а мы уже его продадим от зинаиды и покажем электорату, что не только тратим)))
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k611
1780471673
А есть ли реальный интерес к игроку со стороны ПСЖ? Что про это говорить, если всё это на уровне слухов пока...
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odessakmv
1780473932
а Головин прям Треминатор был когда уезжал? или Семак будучи игроком, кстати в том числе и ПСЖ, был культуристом? бредятина. Уедут , год посидят на лавке прокачают скорость мышления и через сезон-два начнут играть...
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