Генич: «С таким количеством говна к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»

Комментатор Константин Генич высказался о критике его работы на матчах ЧМ-2026.

«С таким количеством говна, чувствуется, что к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях))» – написал Генич.

Вчера он комментировал игру Аргентина – Австрия (2:0).