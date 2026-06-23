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  • Генич: «С таким количеством говна к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»

Генич: «С таким количеством говна к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»

23 июня, 12:51
12

Комментатор Константин Генич высказался о критике его работы на матчах ЧМ-2026.

«С таким количеством говна, чувствуется, что к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях))» – написал Генич.

Вчера он комментировал игру Аргентина – Австрия (2:0).

  • Ранее Генич извинился за работу на матче Нидерланды – Швеция (5:1): «### несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается».
  • Позже он изменил мнение: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа».
  • Новый чемпионат России стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на Суперкубок России.

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Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Генич Константин
Комментарии (12)
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Император 1
1782208370
А ты рот закрой, чтобы г*вна было меньше
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Цугундeр
1782211320
Спереди- жёлтое, сзади- коричневое.. Какие кондиции? Всё ,как обычно.
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Mirak92
1782211946
Лысый вообще перестал за метлой следить. Мерзость
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MaxRnD
1782212816
С "таким количеством ..овна" надо не РПЛ комментировать, а срочно вызывать ассенизаторскую бочку, чтобы продули каналюгу
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Pangolin
1782213831
Не ну Генича еще можно терпеть, а вот самая лютая дичь это Шнякин - вот уж где ад и сотона!
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Бумбраш
1782216398
Просто уйди с тв и не будет говна
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boris63
1782217771
А разве ты нужен РПЛ, ты сам полное гамно.
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Good_win_ФКСМ
1782218117
так ты и есть олицетворение этого говна)))
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mab1011
1782219117
"Говну" и не надо никуда ходить, чтобы вонять.
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vitleon
1782220391
Главное что бы его ***** осталось с ним. А то правда растеряет **** что потом будет, как он сможет жить.
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