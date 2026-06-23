Генич: «С таким количеством говна к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях»

Комментатор Константин Генич высказался о критике его работы на матчах ЧМ-2026.
«С таким количеством говна, чувствуется, что к РПЛ я подойду в оптимальных кондициях))» – написал Генич.
Вчера он комментировал игру Аргентина – Австрия (2:0).
- Ранее Генич извинился за работу на матче Нидерланды – Швеция (5:1): «### несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается».
- Позже он изменил мнение: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа».
- Новый чемпионат России стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на Суперкубок России.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»