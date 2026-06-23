Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу

Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу

23 июня, 21:53
4

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис оценил нынешнее поколение российских футболистов.

«Нынешнее поколение российских футболистов нельзя называть звездами. В мое время играли Шалимов, Мостовой, Кириченко и другие. А сейчас что? Вижу только разговоры у них. В наше время столько игроков уехало в Европу… Всех сразу и не перечислишь. Сейчас там только Захарян, который никак не может раскачаться, Головин и Сафонов.

Наши футболисты боятся Европы, потому что там мало платят, высокая конкуренция – они понимают, что играть там не будут, да и спросом не пользуются. У них мышление на уровне: зачем мне играть в Европе, если тут все прекрасно?

Если бы у меня «Манчестер Юнайтед» спросил, кем можно было бы поинтересоваться из российских футболистов, я бы никого не назвал. Мы и так отправляли Батракова в «ПСЖ», а он не доехал до Парижа», – сказал Канчельскис.

  • Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
  • Причина – начало СВО.
  • В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Еще по теме:
Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026 5
Канчельскис – о «Спартаке»: «Чемпионство не светит» 20
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1782242493
потому что нахой не нужны, пару раз сыграли против донного оренбурга и прочих шляп. Все европа я лечу, пьтью
Ответить
VVM1964
1782243271
Согласен - "Европа, Европа... Нас и здесь не плохо кормят"(близко)...🤣
Ответить
FFR
1782282408
Избаловали российских игроков с незаслуженными высокими зарплатами, ещё лимит им на руку вот поэтому они не стремятся никуда. Лимит нужно убрать полностью, вот тогда они будут стараться улучшать свою игру, чтобы попасть в состав. Гениально просто...))
Ответить
zigbert
1782288346
А зачем куда то стремиться если у наших игроков здесь все есть. Можно даже играть в пол силы.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
Неймар назвал главного игрока сборной Бразилии
21:18
Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»
21:11
1
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
2
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
9
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Реал» вернул Паса из «Комо» за 9 миллионов и предложил итальянскому клубу купить его за 60 миллионов
18:41
1
Все новости
Все новости
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
8
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Пари НН» продал вингера, которым интересовались «Спартак», «Краснодар» и «Балтика»
19:11
1
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
18:23
5
ВидеоСтало известно, как накажут Жиркова за драку в любительском матче
17:17
5
Реакция Губерниева на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
16:46
1
Видео«Я экспонат, ты мой фанат»: Дзюба станцевал под песню Mia Boyka
16:17
16
«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ
15:54
7
В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до ЧМ
15:38
3
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
15:25
«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с легионером
15:12
ВидеоЖирков подрался в любительском матче
14:56
18
Мостовой высказался о перспективах 37-летнего Дзюбы найти новую команду в РПЛ
14:30
1
Фото«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
14:00
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
ВидеоСоболев пошутил над Венделом, вернувшимся в «Зенит»: «Сначала в кассу давай»
13:31
9
Потенциал Кокорина оценили на уровне «Барселоны»
13:10
2
13 игроков проверили на допинг у «Спартака» в этом году, у «Зенита» – 0
12:48
41
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
5
Назван клуб РПЛ, который готов подписать Дзюбу
12:27
5
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
11:57
«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде
11:16
3
Глушенков: «Деньги меня не сломали и не испортили»
10:37
6
ФотоЭкс-спартаковец Лайкин определился с клубом на следующий сезон
08:48
1
Губерниев прокомментировал переход Джикии в «Локомотив»
01:25
5
«Рубин» сделал предложение по аргентинскому вингеру
00:57
1
Коваленко объяснил, почему выбрал «Локомотив»
00:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 