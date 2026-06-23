Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис оценил нынешнее поколение российских футболистов.

«Нынешнее поколение российских футболистов нельзя называть звездами. В мое время играли Шалимов, Мостовой, Кириченко и другие. А сейчас что? Вижу только разговоры у них. В наше время столько игроков уехало в Европу… Всех сразу и не перечислишь. Сейчас там только Захарян, который никак не может раскачаться, Головин и Сафонов.

Наши футболисты боятся Европы, потому что там мало платят, высокая конкуренция – они понимают, что играть там не будут, да и спросом не пользуются. У них мышление на уровне: зачем мне играть в Европе, если тут все прекрасно?

Если бы у меня «Манчестер Юнайтед» спросил, кем можно было бы поинтересоваться из российских футболистов, я бы никого не назвал. Мы и так отправляли Батракова в «ПСЖ», а он не доехал до Парижа», – сказал Канчельскис.