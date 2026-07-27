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  • Экс-игрок «Спартака» сказал, сможет ли команда побороться с «Зенитом»

Экс-игрок «Спартака» сказал, сможет ли команда побороться с «Зенитом»

Сегодня, 09:27
10

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что московская команда готова потрепать нервы «Зениту» в чемпионате России-2026/27.

«Есть такое ощущение, что «Спартак» навяжет конкуренцию главному фавориту чемпионата – «Зениту». Красно‑белые готовы потрепать нервы петербургской команде. У команды есть все для этого: наигранный состав, тренер, который очень хорошо справляется. Конечно, пока в главные фавориты «Спартак» записывать рано, но в целом настрой у болельщиков должен быть позитивным», – сказал Мор.

  • В 1-м туре «Спартак» дома победил «Родину» со счетом 3:0, а «Зенит» на выезде разгромил «Акрон» – 5:0.
  • В прошлом сезоне петербуржцы заняли 1-е место, а красно-белые – 4-е.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (10)
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cska1948
1785134559
Среди болельщиков Спартака существует давняя традиция. После КАЖДОГО победного матча в чемпионате они начинают говорить о том, что Спартак поборется за золото.
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WE ARE FOR PETER
1785137610
Бред!! Спартак фарм Зенита и уже несколько лет! Два сезона назад Спартак вручил Зениту золотые медали обыграв Краснодар и динамо, а за это Зенит уступил им кубок в прошлом сезоне!
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WE ARE FOR PETER
1785137876
Зенит решает какое место займет его Тушинский фарм и будет ли Спартак с кубком
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ТяжелаяАртиллерия
1785139751
Комментарий удален пользователем
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ТяжелаяАртиллерия
1785140644
Спартаковская пословица: ощущают мелочь в кармане или уй в жопе. Сектанты чувствуют последнее.
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NewLife
1785143479
"Есть такое ощущение" Осюсяй😄, школа срач тв базарить приятно для помойки😡 Мор - ты идиот🤪
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