Экс-игрок «Спартака» сказал, сможет ли команда побороться с «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что московская команда готова потрепать нервы «Зениту» в чемпионате России-2026/27.

«Есть такое ощущение, что «Спартак» навяжет конкуренцию главному фавориту чемпионата – «Зениту». Красно‑белые готовы потрепать нервы петербургской команде. У команды есть все для этого: наигранный состав, тренер, который очень хорошо справляется. Конечно, пока в главные фавориты «Спартак» записывать рано, но в целом настрой у болельщиков должен быть позитивным», – сказал Мор.