Радимов поставил крест на «Локомотиве»: «Даже в пятерку попасть будет сложно»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил результат матча «Локомотива» с «Ахматом».

«Локо» сыграл вничью с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ.

Встреча проходила на РЖД Арене» и закончилась со счетом 1:1.

«В целом все так и должно было быть. «Ахмат» точно был не хуже как минимум, а то и наиграл даже на победу.

«Локомотиву» будет тяжело в этом году. Не то что в тройку, даже в пятерку будет сложно [попасть]. Без нападающих тем более, перед началом сезона [в «Краснодар»] ушел Воробьев. Когда поправится Комличенко – не понятно.

Но мне кажется, самая большая беда «Локомотива» – это то, что Батракова пришлось подвинуть с места «десятки» ниже, и креатива не стало», – сказал Радимов.