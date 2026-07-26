Вратарь «Балтики» Максим Бориско проходит медосмотр в ЦСКА. Об этом сообщил генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.
«Бориско действительно проходит медосмотр для ЦСКА
Но пока нельзя сказать, что сделка завершена. Идет финальная стадия переговоров», – сказал Измайлов.
- В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
- Сумма отступных в контракте 26-летнено голкипера составляет 180 млн рублей.
Источник: «Спорт-Экспресс»