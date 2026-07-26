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Бориско проходит медосмотр в ЦСКА

Сегодня, 19:40
14

Вратарь «Балтики» Максим Бориско проходит медосмотр в ЦСКА. Об этом сообщил генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.

«Бориско действительно проходит медосмотр для ЦСКА

Но пока нельзя сказать, что сделка завершена. Идет финальная стадия переговоров», – сказал Измайлов.

  • В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
  • Сумма отступных в контракте 26-летнено голкипера составляет 180 млн рублей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Бориско Максим
Комментарии (14)
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Mirak92
1785085692
Если Акинфеев опять в дырку встанет. Это будет убийство года. Как и зенит Латышонка убил
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Dr Metal
1785086279
Игорёк похоже все.
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Антрацитовый волхв
1785086396
Не понимаю, зачем ему в ЦСКА?
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Garrincha58
1785087176
Борис ты не прав зачем тебе это? Я уверен это проделки Кафанова
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АК 68
1785087237
Без Бориско Балтика будет бороться за выживание, в концовке сезона, когда он был травмирован калининградцы начали пропускать охапками.
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САДЫЧОК
1785087575
Хороший вратарь для ЦСКА. А тренера нет.
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СПОРТ 21 века
1785088132
Медосмотр — это лишь формалистика, которую в обязательном порядке нужно проходить перед потенциальным переходом. Поэтому это не окончательный вердикт сделки. Если генеральный директор говорит, что переговоры продолжаются, значит они очень тяжёлые, может, даже стулья летят. Скорее всего, от них будет зависеть будущее тренерского штаба. Думается, Балтика договорится с ЦСКА о чём и настаивала раньше: официально продать, но с арендой на этот сезон. То есть калининградцы будут настаивать, чтобы Максим продолжил защищать цвета Балтики до конца сезона. А может, решат, что он отработает контракт и уйдёт в ЦСКА свободным агентом, но тогда потеряют потенциальные деньги. Так уже Балтика поступала при Игнашевиче...
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АЛЕКС 58
1785089459
А на Даку денег не хватает?
Ответить
...уефан
1785090529
...можно позавидовать армейцам по усилению этой позиции...
Ответить
Интерес
1785091774
Хорошо, что приходит в ЦСКА, плохо, что уходит из "Балтики".
Ответить
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