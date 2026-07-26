Вратарь «Балтики» Максим Бориско проходит медосмотр в ЦСКА. Об этом сообщил генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.

«Бориско действительно проходит медосмотр для ЦСКА

Но пока нельзя сказать, что сделка завершена. Идет финальная стадия переговоров», – сказал Измайлов.