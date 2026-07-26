Тренер «Балтики» резко высказался об уходе вратаря Бориско в ЦСКА

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», прокомментировал скорый трансфер вратаря Максима Бориско в ЦСКА.
«Когда игроки уходят после сезона – это здорово, а когда у нас после 1-го тура вратаря забирают… Мне абсолютно непонятно. Забирайте игрока в межсезонье или после сезона, чтобы мы успели взять нового игрока и наиграть его.
Было бы логично, чтобы трансферное окно закрывалось после окончания межсезонья», – сказал Нагайцев.
- В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
- Сумма отступных в контракте 26-летнено голкипера составляет 180 млн рублей.
- Бориско проходит медосмотр для ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»