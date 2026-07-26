Тренер «Балтики» резко высказался об уходе вратаря Бориско в ЦСКА

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», прокомментировал скорый трансфер вратаря Максима Бориско в ЦСКА.

«Когда игроки уходят после сезона – это здорово, а когда у нас после 1-го тура вратаря забирают… Мне абсолютно непонятно. Забирайте игрока в межсезонье или после сезона, чтобы мы успели взять нового игрока и наиграть его.

Было бы логично, чтобы трансферное окно закрывалось после окончания межсезонья», – сказал Нагайцев.