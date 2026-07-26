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  • Тренер «Балтики» резко высказался об уходе вратаря Бориско в ЦСКА

Тренер «Балтики» резко высказался об уходе вратаря Бориско в ЦСКА

Вчера, 22:41
10

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», прокомментировал скорый трансфер вратаря Максима Бориско в ЦСКА.

«Когда игроки уходят после сезона – это здорово, а когда у нас после 1-го тура вратаря забирают… Мне абсолютно непонятно. Забирайте игрока в межсезонье или после сезона, чтобы мы успели взять нового игрока и наиграть его.

Было бы логично, чтобы трансферное окно закрывалось после окончания межсезонья», – сказал Нагайцев.

  • В прошлом сезоне Бориско провел за калининградцев 23 матча во всех турнирах и занял второе место в РПЛ по количеству встреч без пропущенных мячей – 14.
  • Сумма отступных в контракте 26-летнено голкипера составляет 180 млн рублей.
  • Бориско проходит медосмотр для ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Бориско Максим Нагайцев Юрий
Комментарии (10)
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Desma
1785095702
Юра, разбирайся в своём клубе, а не визжи на всю вселенскую. Попросят быстро...
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werbimilop
1785097138
Ставим на футбол все дружно! Мужики, за прoгнозами сюда – «ставка_прогноз _ру». Найдёте в Яндексе легко. МАТЧ ТВ о них говорит. Гарантии!
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Dr Metal
1785098062
Есть в этом логика. Он прав 100 % хоть я и за коней
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Dr Metal
1785098220
Ну или на самый крайний случай напишут так: Трамп позвонил Инфантино и он н разблокировал трансфер из Балтики в ЦСКА так как Иран завладел преимуществом в небе😁
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СПОРТ 21 века
1785110147
Балтика правильно делает, поднимает хаос, чтобы его обсуждали все, чтобы услышал совет директоров, губернатор области, люди, которые являются в данный момент хозяевами клуба. Возможно, это повлияет и поможет сохранить несохранимое. Не зря же народная мудрость гласит: язык до Киева доведёт. Но поскольку Киев сейчас считается не слишком правильно выбранным словом, то до Владивостока. Шансы оставить вратаря действительно имеются. Для этого потребуется убедить игрока, чтобы он сам отказался от этого предложения. Если он сделает выбор в пользу своего родного клуба, уже ничего не повлияет на его уход. История с Максимом Петровым тому прямой пример...
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