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  • РПЛ. «Оренбург» в меньшинстве забил два гола «Ростову» (2:1), победный на счету 18-летнего Касаджикова

РПЛ. «Оренбург» в меньшинстве забил два гола «Ростову» (2:1), победный на счету 18-летнего Касаджикова

Сегодня, 21:34
7

«Оренбург» одержал волевую победу над «Ростовом» в домашнем матче 1-го тура РПЛ.

Хозяева играли в меньшинстве с 49-й минуты встречи – красную карточку получил Максим Савельев.

«Оренбург» уступал в счете до 84-й минуты. Победный гол на 94-й забил 18-летний Андрей Касаджиков.

Россия. Премьер-лига. 1 тур
Оренбург - Ростов - 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 - В. Мелехин, 47; 1:1 - Р. Куль, 84; 2:1 - А. Касаджиков, 90+4.
Удаления: М. Савельев, 49 (вторая ж.к) - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург
Комментарии (7)
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Semenycch
1785091182
Вот на этом искусственном газоне с этой командой вскоре играть Зениту. Питерский парень Андрей Касаджиков забил чудо гол.
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ySS
1785091271
Так прос...ть победу, нужно умудриться... слов нет...
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Mirak92
1785091283
второй красавец Оренбург заколотил
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волчарик
1785091322
Персональные поздравления. Андрей молодец, вышел на замену и гол+пас. Не зря возмущался когда братьев отдали.
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Император 1
1785091415
Поздравляю с такой трудной победой!
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Strig
1785091725
прекрасный комментатор Дмитрий Жичкин! В отличие от геничей , журавелей и прочих губерний и чердаков... а заставка чердака - после футбола- это шнобелевская премия как минимум или путь в двадцатку (номер психбольницы = для справки) а игра была более красива с этим комментатором" БРАВО!
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IVANRUS777
1785092283
Тренер Ростова Альба виноват в этом поражении в первую очередь. Замены только ухудшили игру и команда непонятно что делала на поле, а особенно после пропущенного ответного мяча. Касаджиков забил очень редкий гол для нашего чемпионата. Вообще начало чемпионата довольно бодрое и интересное получилось.
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