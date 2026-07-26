РПЛ. «Оренбург» в меньшинстве забил два гола «Ростову» (2:1), победный на счету 18-летнего Касаджикова

«Оренбург» одержал волевую победу над «Ростовом» в домашнем матче 1-го тура РПЛ.
Хозяева играли в меньшинстве с 49-й минуты встречи – красную карточку получил Максим Савельев.
«Оренбург» уступал в счете до 84-й минуты. Победный гол на 94-й забил 18-летний Андрей Касаджиков.
Россия. Премьер-лига. 1 тур
Оренбург - Ростов - 2:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - В. Мелехин, 47; 1:1 - Р. Куль, 84; 2:1 - А. Касаджиков, 90+4.
Удаления: М. Савельев, 49 (вторая ж.к) - нет.
Источник: «Бомбардир»