РПЛ. «Оренбург» в меньшинстве забил два гола «Ростову» (2:1), победный на счету 18-летнего Касаджикова

«Оренбург» одержал волевую победу над «Ростовом» в домашнем матче 1-го тура РПЛ.

Хозяева играли в меньшинстве с 49-й минуты встречи – красную карточку получил Максим Савельев.

«Оренбург» уступал в счете до 84-й минуты. Победный гол на 94-й забил 18-летний Андрей Касаджиков.