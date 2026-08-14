Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о состоянии «Спартака» в этом сезоне.

«Спартаку» не хватает зрелости. Это как очень талантливый ребeнок: если у него прeт, то он будет делать это до конца. Даже и не скажешь после матча, что они провалили игру. Это не «Спартак» уступил, а «Краснодар» одержал победу.

Хотя Карседо сработал не лучшим образом. Выход Даку напрашивался раньше, ещe потеряли Барко. Уже после матча для меня вопрос: почему Карседо на место Эсекьеля не подвинул Жедсона и не выпустил Денисова?» – сказал Генич.