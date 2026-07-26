Единственный новичок «Спартака» объяснил, зачем приехал в Россию

Новичок «Спартака» Виктор Парада поделился впечатлениями от первой игры в России. Испанский защитник провел 63 минуты в матче 1-го тура РПЛ с «Родиной» (3:0).

– РПЛ меня довольно удивила. Очень жесткая лига, в единоборствах все идут ва-банк. Это другой футбол, не тот, что у нас в Испании. Я провел только первый матч, и мне нужно еще адаптироваться к этому футболу.

– Почему ты решил поехать в Россию, где нет еврокубков?

– Потому что «Спартак» – великий клуб с богатой историей в Европе. Он играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов. Я хотел приехать ради этого вызова.

– Ты играл против Мбаппе, Ямаля, Винисиуса. Что можешь сказать о качестве футболистов в РПЛ?

– Пока не могу сравнивать, так как сыграл всего один матч. Не знаю, будут ли здесь игроки намного лучше или хуже. Посмотрим в конце сезона.

Атмосфера на стадионе была потрясающая. У «Спартака» замечательные болельщики. Можно сравнить с фанатами «Алавеса», которые просто фантастические. Обычно на стадионе, где я играл, собиралось 20 тысяч человек. Надеюсь, в следующих матчах будет больше зрителей и стадион будет полон. Я действительно ощущаю эту поддержку.