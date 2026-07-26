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  • Единственный новичок «Спартака» объяснил, зачем приехал в Россию

Единственный новичок «Спартака» объяснил, зачем приехал в Россию

26 июля, 17:27
19

Новичок «Спартака» Виктор Парада поделился впечатлениями от первой игры в России. Испанский защитник провел 63 минуты в матче 1-го тура РПЛ с «Родиной» (3:0).

– РПЛ меня довольно удивила. Очень жесткая лига, в единоборствах все идут ва-банк. Это другой футбол, не тот, что у нас в Испании. Я провел только первый матч, и мне нужно еще адаптироваться к этому футболу.

– Почему ты решил поехать в Россию, где нет еврокубков?

– Потому что «Спартак» – великий клуб с богатой историей в Европе. Он играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов. Я хотел приехать ради этого вызова.

– Ты играл против Мбаппе, Ямаля, Винисиуса. Что можешь сказать о качестве футболистов в РПЛ?

– Пока не могу сравнивать, так как сыграл всего один матч. Не знаю, будут ли здесь игроки намного лучше или хуже. Посмотрим в конце сезона.

Атмосфера на стадионе была потрясающая. У «Спартака» замечательные болельщики. Можно сравнить с фанатами «Алавеса», которые просто фантастические. Обычно на стадионе, где я играл, собиралось 20 тысяч человек. Надеюсь, в следующих матчах будет больше зрителей и стадион будет полон. Я действительно ощущаю эту поддержку.

  • 24-летний Парада был куплен у «Алавеса» за 5 миллионов евро + бонусы.
  • Испанец подписал со «Спартаком» контракт до 2030 года.
  • Он взял себе 33-й игровой номер.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Парада Виктор
Комментарии (19)
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baggio80
1785076424
Не неси чепуху, скажи честно, всё решили деньги, и это норм, все хотят кушать и жить хорошо.
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...уефан
1785077014
...Не нужно нам красивых слов, Нам на газоне красота нужна...
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DMитрий
1785082230
– Почему ты решил поехать в Россию, где нет еврокубков? Заранее заготовленный ответ на данный вопрос. Всё в стиле клуба. У новых тренеров, игроков - всё одно и тоже. Такое ощущение, что в контракте есть отдельный пункт об этом, раз все так исправно возносятся к балабольству!
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k611
1785084801
Никто не скажет что ради денег, некрасиво будет звучать. Вот все и начинают восхвалять свой новый клуб...
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Цугундeр
1785086299
Огромное ГЫ!))))
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ТяжелаяАртиллерия
1785092523
За русским баблом приехал. Такому дырявому гению, нигде столько, сколько в Спартаке.
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