«Краснодар» в гостевом матче обыграл «Рубин» в рамках 1‑го тура РПЛ, итоговый счeт 3:1.

Даку вылетел один на один и технично отправил мяч под дальнюю штангу после длинной передачи Ставера и ошибки Тормены.

Боселли со штрафного пробил прямо в стенку, но она рассыпалась, и мяч влетел в ближний угол.

Кривцов с 8 метров ударом в касание отправил мяч в дальнюю девятку после красивейшего паса пяткой от Боселли.

Кристиан забил на 90+4.

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