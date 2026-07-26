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Губерниев назвал ошибкой приглашение Шварца в «Динамо»

26 июля, 16:40
2

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ничью «Динамо» с «Крыльями Советов».

  • «Динамо» сыграло с «Крыльями» 0:0 в 1-м туре РПЛ.
  • Бело-голубые нанесли по воротам соперника 22 удара.
  • Эта игра была первой после возвращения для главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

«Считаю, что приглашение Шварца – ошибка. Посмотрим, будет ли «Динамо» ходить по граблям. Команда симпатичная, но в первом матче против не самого грозного соперника ничего создать не смогли. Посмотрим, может, разыграются.

«Динамо» последние годы шарахается из стороны в сторону: то Гусев, то Карпин, то не Карпин. Непонятно, к чему это приведет», – сказал Губерниев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Шварц Сандро Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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Burtaze
1785078785
Шварцу по-любому я удачи не желаю
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crf57
1785083396
Не надо было КАРПИНА отпускать! Всё шарахаетесь без толку! Хотя с такими бездарными футболистами ничего не получится,да еще и испортили наших любимчиков - Глебова и Осипенко.Ну это вообщем понятно,когда футболом в Динамо руководят Степашин с Лещенко.
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