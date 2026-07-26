Губерниев назвал ошибкой приглашение Шварца в «Динамо»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ничью «Динамо» с «Крыльями Советов».

«Динамо» сыграло с «Крыльями» 0:0 в 1-м туре РПЛ.

Бело-голубые нанесли по воротам соперника 22 удара.

Эта игра была первой после возвращения для главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

«Считаю, что приглашение Шварца – ошибка. Посмотрим, будет ли «Динамо» ходить по граблям. Команда симпатичная, но в первом матче против не самого грозного соперника ничего создать не смогли. Посмотрим, может, разыграются.

«Динамо» последние годы шарахается из стороны в сторону: то Гусев, то Карпин, то не Карпин. Непонятно, к чему это приведет», – сказал Губерниев.