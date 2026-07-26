Подробности переговоров «Спартака» и «Ривер Плейта» по Барко

«Спартак» продолжает переговоры с «Ривер Плейтом» о продаже полузащитника Эсекьеля Барко.

Московский клуб рассчитывает выручить от 4 до 5 миллионов долларов за 50% прав на аргентинского футболиста. «Ривер Плейт», в свою очередь, пытается договориться о снижении запрашиваемой суммы. На Барко также претендует «Индепендьенте».

Ключевым фактором в сделке может стать позиция самого игрока. Аргентинец хочет покинуть российский футбол по личным причинам.