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Подробности переговоров «Спартака» и «Ривер Плейта» по Барко

Сегодня, 09:43
6

«Спартак» продолжает переговоры с «Ривер Плейтом» о продаже полузащитника Эсекьеля Барко.

Московский клуб рассчитывает выручить от 4 до 5 миллионов долларов за 50% прав на аргентинского футболиста. «Ривер Плейт», в свою очередь, пытается договориться о снижении запрашиваемой суммы. На Барко также претендует «Индепендьенте».

Ключевым фактором в сделке может стать позиция самого игрока. Аргентинец хочет покинуть российский футбол по личным причинам.

  • Барко перешeл в «Спартак» из «Ривер Плейта» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провeл за красно-белых 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
  • В стартовой игре нового сезона против «Родины» (3:0) полузащитник отметился голевым пасом и был признан лучшим игроком встречи.
  • Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 16 миллионов евро.

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Источник: Ole
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Ривер Плейт Барко Эсекьель
Комментарии (6)
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ПалкоВводецъ007
1785050461
Трёшка за него красная цена. Попорченный он свинарней. Гыгыгы
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...уефан
1785050793
...дневальный, залезь в свою ноздрю поглубже, может свежее, что-то найдешь, а эта сопля уже успела позеленеть и загустеть. Глубже в мозг, ищи.., скреби его ногтем!...
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Бумбраш
1785052972
источник пишет рандомно 3 любые буквы и штампуй новость..
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NewLife
1785059508
Позор редакторам Бомбардира🤑 ЗПРФ🙃 Безстыжее вранье. В заметке из Аргентины ни слова о том, что Спартак ведет переговоры,там лишь сказано, что руководство аргентинского клуба рассматривает Барко в качестве приортетной цели. Нищебродам мечтать не вредно, предложите им Люську Энрику за 500 р.
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