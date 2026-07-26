Подробности переговоров «Спартака» и «Ривер Плейта» по Барко

«Спартак» продолжает переговоры с «Ривер Плейтом» о продаже полузащитника Эсекьеля Барко.
Московский клуб рассчитывает выручить от 4 до 5 миллионов долларов за 50% прав на аргентинского футболиста. «Ривер Плейт», в свою очередь, пытается договориться о снижении запрашиваемой суммы. На Барко также претендует «Индепендьенте».
Ключевым фактором в сделке может стать позиция самого игрока. Аргентинец хочет покинуть российский футбол по личным причинам.
- Барко перешeл в «Спартак» из «Ривер Плейта» летом 2024 года. В минувшем сезоне он провeл за красно-белых 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
- В стартовой игре нового сезона против «Родины» (3:0) полузащитник отметился голевым пасом и был признан лучшим игроком встречи.
- Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 16 миллионов евро.
Источник: Ole