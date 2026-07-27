Стало известно, накажут ли Месси за пропуск матча звезд МЛС

Лионель Месси, нападающий «Интер Майами», и его одноклубник Родриго Де Пауль пропустят Матч звезд МЛС-2026 по согласованию с лигой. Их не дисквалифицируют.

MЛС заменила четырех игроков в составе на игру против звезд Лиги MX, которая пройдет в среду на стадионе «Бэнк оф Америка» в Шарлотте. Помимо Месси и Де Пауля, из заявки также выбыли Уго Кайперс, перешедший в «Монтеррей», и Мбекезели Мбокази.

Их места заняли полузащитник «Интер Майами» Янник Брайт, полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Андрес Кубас, нападающий «Хьюстон Динамо» Гильерме и форвард «Чикаго Файр» Филип Цинкернагель.

«Перед началом сезона-2026 MЛС и Ассоциация игроков MЛС договорились, что после вылета игрока с чемпионата мира клубы проведут индивидуальные беседы с каждым футболистом, чтобы определить подходящий график отдыха и возвращения к тренировкам и матчам. В соответствии с этим соглашением Родриго Де Пауль и Лионель Месси освобождены от участия в Матче звезд MЛС-2026», – говорится в заявлении лиги.