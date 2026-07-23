МЛС. Дебют Левандовски не помог «Чикаго» против «Интер Майами» (2:3), Суарес сделал дубль

«Интер Майами» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Нападающий Луис Суарес сделал дубль.

За гостей дебютировал Роберт Левандовски. Поляк отыграл 63 минуты, но не отметился результативными действиями.