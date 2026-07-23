МЛС. Дебют Левандовски не помог «Чикаго» против «Интер Майами» (2:3), Суарес сделал дубль

«Интер Майами» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 3:2.
Нападающий Луис Суарес сделал дубль.
За гостей дебютировал Роберт Левандовски. Поляк отыграл 63 минуты, но не отметился результативными действиями.
США. МЛС. 17 тур
Интер Майами - Чикаго Файр - 3:2 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Р. Риос Ново, 18 (в свои ворота); 1:1 - Л. Суарес, 27 (с пенальти); 2:1 - Л. Суарес, 51; 2:2 - P. Dithejane , 67; 3:2 - П. Пламбек, 87.
Источник: «Бомбардир»