«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг

«Интер Майами» дома проиграл «Леону» со счетом 2:3 в матче 3-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики.

Нападающий «цапель» Лионель Месси провел первую игру после смерти его отца Хорхе. Он не отметился результативными действиями.

39-летний аргентинец начал игру на скамейке запасных, но появился на поле сразу после перерыва. За второй тайм Месси нанес 3 удара по воротам, выполнил 24 передачи (точность 80%), выполнил 5 подач с угловых.

«Интер Майами» с 3 очками после 3 матчей занимает в группе МЛС 15-е место и потерял все шансы на выход в плей-офф.

«Цапли» впервые в истории турнира не прошли его первый этап. В прошлом сезоне команда дошла до финала, но проиграла «Сиэтлу» (0:3). В сезоне-2022/23 «Интер Майами» выиграл титул.

Кубок лиг

3-й тур

Интер Майами – Леон – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Пинтер, 42; 1:1 – Арчила, 50; 2:1 – Брайт, 54; 2:2 – Домингес, 60; 2:3 – Арчила, 85.