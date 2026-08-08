Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси

«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Хорхе Месси, отца нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Мадридский клуб, его президент и совет директоров опубликовали официальное заявление, в котором говорится о глубокой скорби из-за ухода из жизни Хорхе Месси.

«Наш клуб хочет выразить соболезнования Лео, его семье и всем его близким.

Покойся с миром», – говорится в заявлении «Реала».

Хорхе Месси на протяжении многих лет выполнял роль агента своего сына и сопровождал его карьеру с самого начала – от выступлений за «Ньюэллс Олд Бойз» и «Барселону» до перехода в «Интер Майами».