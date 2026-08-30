Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси

Лионель Месси поднялся на второе место по количеству голов со штрафных ударов в истории футбола.

Нападающий «Интер Майами» оформил покер в матче МЛС с «Монреалем» (7:1), дважды забив прямыми ударами со штрафных. За карьеру 39-летний аргентинец забил 74 гола со штрафных.