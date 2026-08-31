Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ

Магомед-Шапи Сулейманов, вингер «Спортинга Канзас-Сити», прорабатывает вариант возвращения в РПЛ уже зимой.
Американский клуб не планирует продлевать контракт с футболистом – соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года.
Сторона Сулейманова рассматривает варианты продолжения карьеры в России. Ближе к декабрю его представители предложат услуги игрока клубам РПЛ.
Приоритетным вариантом вингер считает возвращение в родной «Краснодар». У воспитанника краснодарского клуба сохранились хорошие отношения с его владельцем Сергеем Галицким.
- 26-летний Шапи стоит 2,5 миллиона евро.
- В сезоне МЛС у него 19 матчей, гол, результативный пас.
- За «Краснодар» у Сулейманова 124 матча, 23 гола, восемь ассистов.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»