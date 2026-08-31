Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ

Магомед-Шапи Сулейманов, вингер «Спортинга Канзас-Сити», прорабатывает вариант возвращения в РПЛ уже зимой.

Американский клуб не планирует продлевать контракт с футболистом – соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Сторона Сулейманова рассматривает варианты продолжения карьеры в России. Ближе к декабрю его представители предложат услуги игрока клубам РПЛ.

Приоритетным вариантом вингер считает возвращение в родной «Краснодар». У воспитанника краснодарского клуба сохранились хорошие отношения с его владельцем Сергеем Галицким.