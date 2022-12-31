- 31 декабря 2022
- 09:59 У Роналду было выгодное предложение из МЛС, но он выбрал «Аль-Наср» 2
- 31 июля 2022
- 10:33 Экс-зенитовец возглавил гонку бомбардиров МЛС 6
- 24 июля 2022
- 10:26 Бэйл забил дебютный гол в МЛС
- 16 сентября 2019
- 12:25 Ибрагимович: «Нужно быть похожим на Златана, и голы сами приходят» 1
- 08:37 Ибрагимович оформил хет-трик в матче МЛС и установил клубный рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси» 10
- 7 октября 2018
- 07:31 Видео Ибрагимович забил 21-й гол в МЛС и помог «Лос-Анджелес Гэлакси» заработать очко в матче с «Канзас Сити» 1
- 8 мая 2018
- 06:05 Торрес имеет несколько предложений из МЛС 1
- 17 сентября 2017
- 08:43 МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 11 сентября 2017
- 14:54 «Манчестер Сити» подписал 20-летнего американского защитника Палмер-Брауна
- 20 августа 2017
- 07:59 МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 11 июня 2017
- 08:36 МЛС. «Канзас Сити» поделил очки с «Монреаль Импэкт»
- 21 мая 2017
- 06:44 МЛС. «Канзас-Сити» в гостях проиграл «Ванкуверу»
- 18 мая 2017
- 10:55 МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»
- 14 мая 2017
- 07:39 МЛС. «Орландо» сыграл вничью с «Канзас Сити», Кака забил гол
- 8 мая 2017
- 10:54 МЛС. Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Атланту», «Миннесота» оказалась сильнее «Канзаса»
- 1 мая 2017
- 01:00 МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
- 16 апреля 2017
- 07:42 МЛС. Мовсисян забил в победном матче «Реала Солт-Лейк» и другие результаты
- 10 апреля 2017
- 06:04 МЛС. «Орландо» скромно обыграл «Рэд Буллз», «Канзаc Сити» не оставил шансов «Колорадо»
- 4 апреля 2017
- 00:53 МЛС. Дебютный гол Швайнштайгера не помог «Чикаго» обыграть «Монреаль» и другие результаты 2
- 26 марта 2017
- 18:10 МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты