МЛС. Шапи отметился голевым пасом в матче с «Сент-Луисом», у россиянина 6 результативных действий в сезоне

В матче регулярного чемпионата МЛС «Сент-Луис» дома сыграл вничью с «Канзас-Сити» со счетом 2:2.

Вингер гостей Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену в перерыве и сделал голевую передачу на Деяна Йовелича на 77-й минуте. Этот мяч помог «Канзас-Сити» уйти от поражения.

По данным Transfermarkt, на счету Сулейманова в этом сезоне теперь 1 гол и 5 ассистов.

«Канзас-Сити» занимает 13-е место в Западной конференции с 11 очками после 13 встреч.

США. МЛС. Регулярный чемпионат

Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Мартинс, 15; 2:0 – Тойхерт, 44; 2:1 – Лайбольд, 71; 2:2 – Йовелич, 77.

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