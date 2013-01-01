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    США. МЛС - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Cпортинг КС 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Динамо Хьюстон 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Сент-Луис 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Торонто 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Колорадо 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Монреаль Импакт 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Нэшвилл 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Филадельфия 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Лос-Анджелес 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Коламбус 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Нью-Йорк Ред Буллз 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Нью-Йорк Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Шарлотт 0 0 0 0 0:0 0 0
    16. Лос-Анджелес Гэлакси 0 0 0 0 0:0 0 0
    17. Чикаго Файр 0 0 0 0 0:0 0 0
    18. Портленд 0 0 0 0 0:0 0 0
    19. Цинциннати 0 0 0 0 0:0 0 0
    20. Реал Солт-Лейк 0 0 0 0 0:0 0 0
    21. Сиэтл 0 0 0 0 0:0 0 0
    22. Атланта Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    23. Сан-Хосе 0 0 0 0 0:0 0 0
    24. Нью-Инглэнд 0 0 0 0 0:0 0 0
    25. Орландо Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
    26. Остин 0 0 0 0 0:0 0 0
    27. Даллас 0 0 0 0 0:0 0 0
    28. Ванкувер Уайткепс 0 0 0 0 0:0 0 0
    29. Интер 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Cпортинг КС 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Лос-Анджелес Гэлакси 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Ванкувер Уайткепс 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Даллас 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Остин 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Орландо Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Нью-Инглэнд 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Сан-Хосе 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Атланта Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Сиэтл 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Реал Солт-Лейк 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Цинциннати 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Портленд 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Чикаго Файр 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Шарлотт 0 0 0 0 0:0 0 0
    16. Динамо Хьюстон 0 0 0 0 0:0 0 0
    17. Нью-Йорк Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
    18. Нью-Йорк Ред Буллз 0 0 0 0 0:0 0 0
    19. Коламбус 0 0 0 0 0:0 0 0
    20. Лос-Анджелес 0 0 0 0 0:0 0 0
    21. Филадельфия 0 0 0 0 0:0 0 0
    22. Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    23. Нэшвилл 0 0 0 0 0:0 0 0
    24. Монреаль Импакт 0 0 0 0 0:0 0 0
    25. Колорадо 0 0 0 0 0:0 0 0
    26. Торонто 0 0 0 0 0:0 0 0
    27. Сент-Луис 0 0 0 0 0:0 0 0
    28. Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    29. Интер 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Cпортинг КС 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Лос-Анджелес Гэлакси 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Ванкувер Уайткепс 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Даллас 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Остин 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Орландо Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Нью-Инглэнд 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Сан-Хосе 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Атланта Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Сиэтл 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Реал Солт-Лейк 0 0 0 0 0:0 0 0
    12. Цинциннати 0 0 0 0 0:0 0 0
    13. Портленд 0 0 0 0 0:0 0 0
    14. Чикаго Файр 0 0 0 0 0:0 0 0
    15. Шарлотт 0 0 0 0 0:0 0 0
    16. Динамо Хьюстон 0 0 0 0 0:0 0 0
    17. Нью-Йорк Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
    18. Нью-Йорк Ред Буллз 0 0 0 0 0:0 0 0
    19. Коламбус 0 0 0 0 0:0 0 0
    20. Лос-Анджелес 0 0 0 0 0:0 0 0
    21. Филадельфия 0 0 0 0 0:0 0 0
    22. Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    23. Нэшвилл 0 0 0 0 0:0 0 0
    24. Монреаль Импакт 0 0 0 0 0:0 0 0
    25. Колорадо 0 0 0 0 0:0 0 0
    26. Торонто 0 0 0 0 0:0 0 0
    27. Сент-Луис 0 0 0 0 0:0 0 0
    28. Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    29. Интер 0 0 0 0 0:0 0 0
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