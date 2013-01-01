Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Cпортинг КС
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Динамо Хьюстон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Монреаль Импакт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Шарлотт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Портленд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|21.
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|22.
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|23.
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|24.
|Нью-Инглэнд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|25.
|Орландо Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|26.
|Остин
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|27.
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|28.
|Ванкувер Уайткепс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|29.
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Cпортинг КС
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Ванкувер Уайткепс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Остин
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Орландо Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Нью-Инглэнд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Портленд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Шарлотт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Динамо Хьюстон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|21.
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|22.
|Ди Си Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|23.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|24.
|Монреаль Импакт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|25.
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|26.
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|27.
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|28.
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|29.
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Cпортинг КС
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Ванкувер Уайткепс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Остин
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Орландо Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Нью-Инглэнд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Портленд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Шарлотт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Динамо Хьюстон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|21.
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|22.
|Ди Си Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|23.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|24.
|Монреаль Импакт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|25.
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|26.
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|27.
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|28.
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|29.
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0