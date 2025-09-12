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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
€ 45 млн
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
МЛС 2026
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Сайт:
http://www.lagalaxy.com
Тренер:
Грегг Вэйни
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Фото
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Фото
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
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Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
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Нога игрока «Гэлакси» «сдулась» из-за травмы
2025.01.26 13:48
3
Фото
Бывший клуб Черчесова и Станковича назначил нового тренера
2025.01.07 17:21
Определен победитель сезона МЛС
2024.12.08 08:29
Фото
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» сделал победный ассист с порванными крестами и вывел свою команду в финал плей-офф МЛС
2024.12.02 16:29
3
Номинанты на приз MVP регулярного чемпионата МЛС
2024.10.08 00:36
ЦСКА хотел подписать форварда из МЛС
2024.09.06 15:20
3
Ройс вышел на замену в дебютном матче МЛС и оформил 1+1
2024.08.25 08:50
Фото
Миранчук дебютировал за «Атланту»: его статистика в матче с «Гэлакси»
2024.08.25 08:36
4
Названа вероятная дата дебюта Миранчука в «Атланте Юнайтед»
2024.08.21 12:12
2
Фото
Клуб МЛС объявил о переходе Ройса
2024.08.15 18:18
Ройс определился с новой командой
2024.08.07 20:44
Ройс выбрал новый клуб
2024.07.17 19:27
Наставник «Интер Майами» назвал Месси гением
2024.02.26 12:04
Месси забивает голы в официальных матчах 20 лет подряд
2024.02.26 11:16
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Месси забил первый гол в новом сезоне
2024.02.26 10:49
МЛС. Гол Месси позволил «Интеру» сыграть вничью с «Гэлакси»
2024.02.26 07:51
Экс-вингер «Баварии» и «Ювентуса» ищет команду в Саудовской Аравии
2023.10.24 14:14
В Бразилии выдали ордер на арест экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты
2023.05.31 07:31
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Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего
2023.04.27 12:04
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«Барселона» объявила о трансфере Араухо. Клуб на 18 секунд опоздал с его регистрацией 31 января
2023.02.18 08:55
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ФИФА не зарегистрировала трансфер Араухо в «Барселону», несмотря на опоздание в 18 секунд
2023.02.04 00:16
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В «Барселоне» надеются на регистрацию трансфера защитника из «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб опоздал на 18 секунд
2023.02.02 11:00
1
Два клуба претендуют на Иско
2022.12.26 09:33
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35-летний Суарес определился с новым клубом
2022.10.04 22:40
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