ФИФА не зарегистрировала трансфер Араухо в «Барселону», несмотря на опоздание в 18 секунд

«Барселона» пыталась через ФИФА решить вопрос с регистрацией трансфера защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо. Каталонцы опоздали с документами на 18 секунд.

ФИФА подтвердила. что хронологические правила в переходе не были соблюдены. Араухо пока остается в США.

Араухо забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 40 матчах за «Гэлакси».

Его рыночная цена – 6 миллионов евро.

Он выступает на позиции правого защитника.

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