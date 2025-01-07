Бывший клуб Черчесова и Станковича назначил нового тренера

Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Интера» и сборной Ирландии Робби Кин назначен новым главным тренером «Ференцвароша». 44-летний специалист ранее возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, который покинул летом.
Кин сменил в «Ференцвароше» Паскаля Янсена – экс-главного тренера АЗ, который весной претендовал на место главного тренера «Спартака», а сейчас возглавил «Нью-Йорк Сити».
Ранее венгерский клуб тренировали действующий и бывший наставники «Спартака» Деян Станкович и Станислав Черчесов, а также нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
- Первым клубом в тренерской карьере Кина был индийский АТК, с которым он работал в 2018 году.
- «Ференцварош» занимает второе место в нынешнем чемпионате Венгрии с 34 очками после 16 матчей, но лидирует по потерянным баллам, уступя лишь одно очко «Академии Пушкаша», проведшей на игру больше.