Бывший клуб Черчесова и Станковича назначил нового тренера

Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Ливерпуля», «Интера» и сборной Ирландии Робби Кин назначен новым главным тренером «Ференцвароша». 44-летний специалист ранее возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, который покинул летом.

Кин сменил в «Ференцвароше» Паскаля Янсена – экс-главного тренера АЗ, который весной претендовал на место главного тренера «Спартака», а сейчас возглавил «Нью-Йорк Сити».

Ранее венгерский клуб тренировали действующий и бывший наставники «Спартака» Деян Станкович и Станислав Черчесов, а также нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.