Правнучка Ференца Пушкаша свела болельщиков с ума

Правнучка легенды футбола Ференца Пушкаша ведет активную жизнь в социальных сетях. Ее фотографии регулярно вызывают бурную реакцию болельщиков.

Подписчики восторгаются красотой 27-летней модели по имени Ане.

Она живет в Испании, снимает контент про моду, путешествия и рассказывает о прадеде – том самом, чье имя носит премия ФИФА за лучший гол года.

Память о Пушкаше продолжает жить благодаря Ане – девушка посещает стадионы, на которых играл Ференц, выступает на мероприятиях, в музеях и рассказывает семейные истории, о которых ранее не знал никто.

Пушкаша не стало в 2006 году в возрасте 79 лет.

Он выступал за сборные Венгрии и Испании.

Пушкаш занимает 7-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer.

