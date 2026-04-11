Правнучка Ференца Пушкаша свела болельщиков с ума

Правнучка легенды футбола Ференца Пушкаша ведет активную жизнь в социальных сетях. Ее фотографии регулярно вызывают бурную реакцию болельщиков.
Подписчики восторгаются красотой 27-летней модели по имени Ане.
Она живет в Испании, снимает контент про моду, путешествия и рассказывает о прадеде – том самом, чье имя носит премия ФИФА за лучший гол года.
Память о Пушкаше продолжает жить благодаря Ане – девушка посещает стадионы, на которых играл Ференц, выступает на мероприятиях, в музеях и рассказывает семейные истории, о которых ранее не знал никто.
- Пушкаша не стало в 2006 году в возрасте 79 лет.
- Он выступал за сборные Венгрии и Испании.
- Пушкаш занимает 7-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer.
