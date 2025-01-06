В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году

Пресс-секретарь венгерской федерации футбола Герго Шабо ответил на вопрос о возможной встрече между сборными Венгрии и России.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах по поводу проведения товарищеского матча, вероятно, в 2026 году.

– Генсек РФС заявил об общении между Россией и Венгрией по поводу товарищеской игры в 2026 году. Возможен ли матч между сборными России и Венгрии в следующем году?

– Венгерская федерация футбола, следуя своему обычному протоколу, сообщит о соперниках по товарищескому матчу, когда будет достигнуто соглашение относительно данного матча.