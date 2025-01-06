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    • В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году

    В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году

    Пресс-секретарь венгерской федерации футбола Герго Шабо ответил на вопрос о возможной встрече между сборными Венгрии и России.

    Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах по поводу проведения товарищеского матча, вероятно, в 2026 году.

    – Генсек РФС заявил об общении между Россией и Венгрией по поводу товарищеской игры в 2026 году. Возможен ли матч между сборными России и Венгрии в следующем году?

    – Венгерская федерация футбола, следуя своему обычному протоколу, сообщит о соперниках по товарищескому матчу, когда будет достигнуто соглашение относительно данного матча.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии (1)
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    Ник Уволен1
    1736170857
    Хоть и считается Венгрия страна независимой, а всё же оглядываются на пиндосов.
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