В сборной Венгрии не стали подтверждать матч с Россией в следующем году

Пресс-секретарь венгерской федерации футбола Герго Шабо ответил на вопрос о возможной встрече между сборными Венгрии и России.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о переговорах по поводу проведения товарищеского матча, вероятно, в 2026 году.
– Генсек РФС заявил об общении между Россией и Венгрией по поводу товарищеской игры в 2026 году. Возможен ли матч между сборными России и Венгрии в следующем году?
– Венгерская федерация футбола, следуя своему обычному протоколу, сообщит о соперниках по товарищескому матчу, когда будет достигнуто соглашение относительно данного матча.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
- Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.