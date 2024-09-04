Севикян прошел медосмотр для перехода в «Локомотив»

Вингер Эдгар Севикян успешно прошел медицинский осмотр для перехода в «Локомотив», сообщает «ВсeПроСпорт». Об аренде игрока у «Ференцвароша» будет объявлено в самое ближайшее время.

Чтобы уладить формальности по переходу в «Локомотив», Севикян прошел углубленный медицинский осмотр в Венгрии, перед тем как отправится в расположение сборной Армении.

Российский клуб уже перевел деньги по арендному соглашению, все необходимые формальности между сторонами были улажены. В ближайшее время «Локомотив» объявит об аренде Севикяна с правом последующего выкупа футболиста.