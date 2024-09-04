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    Севикян прошел медосмотр для перехода в «Локомотив»

    Вингер Эдгар Севикян успешно прошел медицинский осмотр для перехода в «Локомотив», сообщает «ВсeПроСпорт». Об аренде игрока у «Ференцвароша» будет объявлено в самое ближайшее время.

    Чтобы уладить формальности по переходу в «Локомотив», Севикян прошел углубленный медицинский осмотр в Венгрии, перед тем как отправится в расположение сборной Армении.

    Российский клуб уже перевел деньги по арендному соглашению, все необходимые формальности между сторонами были улажены. В ближайшее время «Локомотив» объявит об аренде Севикяна с правом последующего выкупа футболиста.

    • 23-летний игрок в этом сезоне провел 1 матч за «Ференцварош».
    • Севикян тренировался в школе «Локомотива» с 2006 по 2017 годы, но не выступал за клуб на взрослом уровне.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    04.09.2024 08:41
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    Комментарии (4)
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    odessakmv
    1725429839
    а что армян так в Х**ую Россию тянет? а в П***тое США не берут в МЛС???
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    Гор--google
    1725430714
    Хитрый ара,такой фортель с Венгрией выполнил,и всё для того, что бы попасть в Локо.Не пожалеют ли?
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    SLADE2019
    1725433770
    Долго Галактионов его забирал. Думаю, что это усиление для Локо.
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