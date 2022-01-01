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Венгрия. Национальный чемпионат
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Ференцварош
€ 35 млн
Ференцварош
Будапешт
Венгрия. Национальный чемпионат
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Сайт:
http://www.ftc.hu/
Тренер:
Робби Кин
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Ференцварош» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Ференцварош» – «Трабзонспор»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Трабзонспор» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Трабзонспор» – «Ференцварош»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Гурник» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Гурник Забже» – «Ференцварош»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Ференцварош» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Ференцварош» – «Гурник»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
4 августа
Трансляция
«Ференцварош» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Ференцварош» – «Твенте»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
Фото
«Ахмат» подписал бразильца с чемпионским опытом
10 июля
«Акрон» летом избавится от двух экс-игроков «Локомотива»
25 марта
2
Трансляция
«Брага» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026
18 марта
«Брага» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 2.05
17 марта
Трансляция
«Ференцварош» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
У «Тоттенхэма» есть 5 кандидатов на пост главного тренера
9 марта
4
Фото
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Фото
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
Трансляция
«Ференцварош» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
Трансляция
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
В шорт-лист «Тоттенхэма» вошли 5 кандидатов в главные тренеры
13 февраля
«Тоттенхэм» рассматривает трех тренеров на замену Франку
11 февраля
1
Впервые в истории еврокубков 2 команды 5 раз сыграют между собой за один сезон
30 января
2
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
2
Итоги общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 января
2
Определились предварительные пары стыковых матчей Лиги Европы
30 января
Трансляция
«Ноттингем Форест» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
1
2
3
4
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