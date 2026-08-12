Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Гурником Забже» и «Ференцварошем» пройдет 13 августа в Забже на «Арене Забже». Хозяева подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом польский клуб демонстрирует впечатляющую домашнюю форму – они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей на своем поле. Гости из Венгрии, в свою очередь, не проигрывают в пяти последних матчах в Лиге Европы и имеют опыт игры в еврокубках. Сможет ли «Гурник» использовать фактор родных трибун и отыграть минимальное поражение, или «Ференцварош» доведет дело до выхода в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Гурника Забже» говорит их надежная игра на домашнем стадионе. Хозяева не проигрывают в восьми из десяти последних матчей на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. Атака поляков стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола за матч. Оборона также выглядит достаточно надежной – в тех же пяти встречах «Гурник» пропускает в среднем 1,00 гола за игру. В первом матче команда уступила минимально (0-1), но при этом не позволила сопернику создать большое количество моментов. В чемпионате Польши «Гурник» набрал хороший ход: победа над «Радомяком» (3-1) и «Шленском» (2-1) подтверждают их боевой настрой перед ответной игрой. Однако хозяева пропускают в шести последних матчах подряд, что дает «Ференцварошу» шанс забить на выезде, что еще больше осложнит задачу полякам.

«Ференцварош» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом. Венгерский гранд не проигрывает в пяти последних матчах в Лиге Европы, что говорит о его умении справляться с давлением в еврокубках. Атака команды стабильна: они забивают в 13 из 15 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 1,20 гола. В первом матче «Ференцварош» уверенно переиграл соперника на своем поле (1-0), создав достаточно моментов для более крупного счета. Однако защита гостей вызывает определенные вопросы – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола за матч. В чемпионате Венгрии команда выступает стабильно, хотя в последнем туре не смогла обыграть «Вашаш» (0-0). Учитывая опыт игры в еврокубках и наличие гостевого гола, «Ференцварош» может позволить себе играть вторым номером, полагаясь на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Гурник» силен дома и будет действовать с первых минут максимально агрессивно, пытаясь отыграть дефицит. Однако «Ференцварош» умеет терпеть и пользоваться ошибками соперника, а их опыт в еврокубках может стать решающим фактором. С учетом того, что гостям достаточно ничьей или даже поражения с минимальным счетом, они могут позволить себе играть более осторожно. Тем не менее домашняя серия «Гурника» дает им шанс на победу в этом отдельно взятом матче, хотя для прохода в следующий раунд этого может не хватить.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 05.08.2026) «Ференцварош» одержал победу на своем поле со счетом 1-0, что дает венграм психологическое преимущество перед ответной игрой. Однако «Гурник» известен своей домашней мощью – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей на своем поле, что должно придать им уверенности перед ответной игрой. В текущей форме хозяева стабильны дома, тогда как гости демонстрируют впечатляющую беспроигрышную серию в Лиге Европы (5 матчей). Учитывая минимальное преимущество «Ференцвароша» после первого матча, «Гурнику» будет сложно не только отыграться, но и просто победить, учитывая опыт соперника в таких матчах.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гурника Забже» в этом матче. Хозяева имеют впечатляющую домашнюю серию (не проигрывают в восьми из десяти последних матчей на своем поле), стабильно забивают (1,20 гола за матч) и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. Гости, несмотря на преимущество после первого матча, имеют проблемы в обороне (1,60 пропущенных в среднем за последние пять игр), что может позволить полякам добиться победы. Учитывая, что «Ференцварошу» достаточно ничьей, они могут играть осторожно, что даст «Гурнику» шанс добиться победы, даже если этого не хватит для общего успеха. Ставка: победа «Гурника Забже» с коэффициентом 2,1.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Гурником Забже» и «Ференцварошем» состоится 13 августа 2026 года в Забже на «Арене Забже» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.