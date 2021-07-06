- 6 июля 2021
- 15:51 Видео Официально: Подольски – новый игрок «Гурника» 3
- 5 июля 2021
- 08:38 36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником» 1
- 25 мая 2021
- 16:40 Агент Вишневски: «К игроку есть интерес из России, Германии, Италии» 1
- 24 мая 2021
- 12:20 «Локомотив» и «Краснодар» интересуются польским защитником Вишневски
- 14 ноября 2017
- 00:07 Видео Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха» 8
- 4 октября 2017
- 15:58 Милик оплатил операцию колена игроку из чемпионата Польши 5
- 8 января 2016
- 01:10 «Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам