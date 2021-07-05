36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»

Бывший нападающий «Баварии», «Интера», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски может оказаться в Польше.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний футболист ведет переговоры с «Гурником» из города Забже, в котором он начинал свою карьеру.
Также у немца есть предложения от мексиканского «Керетаро», бразильской «Форталезы», турецких и катарских клубов.
- С января 2020 года Подольски выступал за «Антальяспор».
- Сейчас он свободный агент.
- Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо