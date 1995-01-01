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    36-летний Подольски ведет переговоры с польским «Гурником»

    Бывший нападающий «Баварии», «Интера», «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски может оказаться в Польше.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний футболист ведет переговоры с «Гурником» из города Забже, в котором он начинал свою карьеру.

    Также у немца есть предложения от мексиканского «Керетаро», бразильской «Форталезы», турецких и катарских клубов.

    • С января 2020 года Подольски выступал за «Антальяспор».
    • Сейчас он свободный агент.
    • Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1752

      acor94 3 минуты назад

      Может в Сочи? Попылить в евроеубках...

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