Тарпищев призвал расстрелять судью матча «Зенит» – «Спартак»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев раскритиковал судейство в суперкубковом матче «Зенит» – «Спартак».

«Чемпионат мира и судейство там показали нам, что пенальти в ворота «Спартака», который позволил сравнять счет, не могло быть по определению. Защитник был в борьбе, естественно двигал рукой и никуда ее деть не мог, и это было от ворот. За такой пенальти судей надо расстреливать. На чемпионате мира не поставили бы такое – так не судят.

А то, что жребия в конце не было, в какие ворота проводить серию, – о какой безопасности может идти речь? И у тех, и у других фанаты одинаково заведенные были», – сказал Тарпищев.