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  • Тарпищев призвал расстрелять судью матча «Зенит» – «Спартак»

Тарпищев призвал расстрелять судью матча «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 23:36
10

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев раскритиковал судейство в суперкубковом матче «Зенит»«Спартак».

«Чемпионат мира и судейство там показали нам, что пенальти в ворота «Спартака», который позволил сравнять счет, не могло быть по определению. Защитник был в борьбе, естественно двигал рукой и никуда ее деть не мог, и это было от ворот. За такой пенальти судей надо расстреливать. На чемпионате мира не поставили бы такое – так не судят.

А то, что жребия в конце не было, в какие ворота проводить серию, – о какой безопасности может идти речь? И у тех, и у других фанаты одинаково заведенные были», – сказал Тарпищев.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • В концовке матча футболисты устроили потасовку после гола Александра Соболева.
  • Сравняв счет с пенальти, форвард повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.

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Источник: ТАСС
Суперкубок России Спартак Зенит
Комментарии (10)
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1784493716
Болтун ЧМ не смотрит.Чуть не написал Балогун, ха-ха...
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Айболид
1784494162
ну так расстреляй . сам . если не обделаешься .
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ZAITZEFF2011
1784496041
За призыв к насилию можно и статью получить
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Бумбраш
1784499444
Зачем расстреливать,зинари нового прикормят? На пару лет отправить пфл судить в целях воспитания..и гнать всех зинарей из рэфээсы,кэдэки,ээски ...можно копнуть поглубже,а там уголовка нарисуется
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DMитрий
1784501235
Вот его-то мля не спросили. Через сутки ракетки вытащил из всех мест и разродился!
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subbotaspartak
1784523667
Не корысти ради они,слабоумия порок, Ну можно дать срок...
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Good_win_ФКСМ
1784529681
Сезон новый, проблемы старые: заднеприводных 3,14дарков с поМойки тянут продажные свистуны... сейчас местные 3,14дарки с поМойки начнут тут выть и строчить свои испражнения - пофигу на них... Правду им не засосать, не замолчать...ЗПРФ!!!
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suchi-69
1784537994
Рука в штрафной, которая меняет направление движения мяча, - это уже не пеналь ? Пенальти у нас уже стал определяться на том основании, желал так сыграть футболист или у него это получилось случайно ? Совсем уже там кукухой поехал, эксперд сраный ? Он там, когда такую дикую хню понёс, сильно хрюкал ?
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crf57
1784547554
Глупое предложение от старого немощного больного маразмом человечка!
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