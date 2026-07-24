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  • Лапочкин оценил решение КДК отказать «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

Лапочкин оценил решение КДК отказать «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

24 июля, 09:40
17

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на решение КДК РФС отклонить просьбу «Спартака» о переигровке суперкубкового матча против «Зенита».

«Исходя из текста правил, судья имеет полное право отменить жеребьевку того, в какие ворота бить. Жеребьевка может быть отменена из‑за погодных условий и из‑за вопросов безопасности.

С самого начала было понятно, что предмета протеста нет, поэтому протест не будет удовлетворен», – сказал Лапочкин.

  • «Спартак» просил о переигровке Суперкубка из-за отмены жребия перед серией пенальти.
  • Клуб посчитал, что регламент был нарушен, а фанаты прекратили бросать бутылки, когда нападающий «Зенита» Александр Соболев «перестал провоцировать».
  • «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Спартак Зенит Лапочкин Сергей
Комментарии (17)
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ТяжелаяАртиллерия
1784876091
В мАскве НЫТЬ!!!
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Император Бомжей
1784877035
Спартак уже ****** со своим нытьем! Миниту не дотерпели, сами привезли пенальти себе и теперь нытья, больше чем футбола. Играли лучше, а проиграли потому, что пенальти привезли, а не потому, что не было жеребьевки.
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Semenycch
1784877165
Все верно.
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R_a_i_n
1784878163
Сколько смотрю футбол, впервые применяется данное правило. И какое совпадение, именно с Зенитом. Только вот не судья принимал решение.
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порт
1784879467
Да мироторговским пофиг, им бы по привычке жалобу главное настрочить.
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FROLL007
1784887552
Чистая победа Зенита и главное по правилам. Хоть обхрюкайтесь. Гыгыгы
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FROLL007
1784887640
6 день заревом из московских болот удовлетворён. Гыгыгы
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Александр-Балашов-google
1784908645
Соболева так по хорошему отстранить от футбола матчей на пять, за такую провакацию болельщиков, которые могли легко толпой выбежать на поле, затоптать дельфина и из-за его необдуманных действий ещё бы пострадали люди.
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