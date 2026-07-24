Лапочкин оценил решение КДК отказать «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отреагировал на решение КДК РФС отклонить просьбу «Спартака» о переигровке суперкубкового матча против «Зенита».

«Исходя из текста правил, судья имеет полное право отменить жеребьевку того, в какие ворота бить. Жеребьевка может быть отменена из‑за погодных условий и из‑за вопросов безопасности.

С самого начала было понятно, что предмета протеста нет, поэтому протест не будет удовлетворен», – сказал Лапочкин.