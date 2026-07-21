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  • Аршавин прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»

Аршавин прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»

Сегодня, 00:07
12

Бывший зенитовец Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«Обычно это важно. Стараются, чтобы били туда, где болельщики (своей команды). Вообще обычно проводится жеребьевка. Он что, забыл что ли? Мне кажется, что судья почему-то принял такое решение. А дальше уже нужно было что-то сказать (РФС).

Я думаю, что судье никто ничего не подсказывал. Судья, может быть, принял неправильное решение. А потом РФС нужно было объяснять – они так объяснили. На самом деле, жребий надо делать», – рассказал Аршавин.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: Sport24
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (12)
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_Sasha_
1784584880
Вся страна видит зпрф
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vvv123
1784588461
Надо было предохранить игроков от бесчинствующих свиней. Только и всего! Да еще, пора бы запретить животным особого вида посещать матчи Зенита, очень приличной команды.
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Томик
1784595048
Да какой там скандал? Обычное уже дело для "Зенита". Затащить Карасёва, перенести матч с нейтрального поля к себе, назначить двух бомбардиров чемпионата с внесением изменения в регламент задним числом...Теперь до жребия добрались. Что дальше? Ворота себе уменьшите? Запретите в пользу соперника свистеть совсем? Когда ж вы в футбол то начнете играть уже? Даже условный трофей и то не смогли нормально разыграть. Отлейте себе уже постоянные кубки и получайте в начале сезона. За всё. Играть не надо. Кстати, Барриоса на пять игр или до конца чемпионата надо дисквалифицировать, как вы считаете, бом.жики?
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алдан2014
1784599709
Так и было. РФС уже по факту оправдывал судью, и врали как обычно
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Литейный 4 (returned)
1784605322
Насвинячили кб обрыгалы у ворот, вот судья и увёл к другим воротам. Гыгыгы
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Триумфальный
1784605973
Конечно, и стадион надо выбирать так, чтобы 75% болел были одной из команд, всё верно
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ТяжелаяАртиллерия
1784607529
Комментарий удален пользователем
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ТяжелаяАртиллерия
1784607558
Комментарий удален пользователем
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ТяжелаяАртиллерия
1784608063
Только проснулся, а уже стыдно за спартак.
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subbotaspartak
1784608944
Отменить результат игры, игру не переигрывать, горшок оставить Соболю, можно с гравировкой: Пусть подавится. Мне не жалко.
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