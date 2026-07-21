Аршавин прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«Обычно это важно. Стараются, чтобы били туда, где болельщики (своей команды). Вообще обычно проводится жеребьевка. Он что, забыл что ли? Мне кажется, что судья почему-то принял такое решение. А дальше уже нужно было что-то сказать (РФС).

Я думаю, что судье никто ничего не подсказывал. Судья, может быть, принял неправильное решение. А потом РФС нужно было объяснять – они так объяснили. На самом деле, жребий надо делать», – рассказал Аршавин.